台灣面積小潛力大 印度汽車零組件大廠看好合作雙贏

貿協董事長黃志芳（左1）受印度汽車零組件製造大廠Talbros Automotive 總裁Girish S.邀請參觀產線。（記者方韋傑攝）



〔記者方韋傑／新德里報導〕貿協董事長黃志芳下週一（8日）將在印度主持舉辦於該國首都新德里的「台灣形象展」，今天在哈里亞納邦（Haryana）受到該國汽車零組件製造大廠Talbros Automotive 總裁Girish S.親自接待，對於近年台廠積極插旗該國市場，Girish S.說，台灣「小地方，大潛力」，其所享譽全球的能力可以運用到印度，「我認為這是一個雙贏的局面」。

Girish S.表示，印度總理莫迪（Narendra Modi）的政策相當明確，與各國之間的合作不會受到來自任何勢力的影響，台灣的晶圓代工、電子設計與製造能力享譽國際，相關知識與技術將被印度產業採用，相信很快就會看到莫迪政府有所動作。

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Girish S.指出，現在眾所週知的是，鴻海（2317）正在加速進軍印度，「作為一個國家，我們歡迎這項舉措，這是偉大的一步，因為印度對台灣來說是一個龐大的市場，對我們而言，這更將是一個雙贏的局面」，印度產業也能因此強化基礎研發與設計能力，「這是全面性，而非單一層次的合作」。

Girish S.提到，全球正在加速「中國+1」政策，地緣政治衝突的影響已經逐漸浮現，不少業者尋找替代方案，轉而聚焦印度、越南等地，「台灣面積雖小，潛力卻很大」，雙邊合作可望延續至未來30年至50年，印度無論是在人力或是自然資源都有非常強大的實力，同時也是一個開放的社會，「我們會與全球各地的每個國家合作」。

Girish S.認為，印度始終在世界各處發生的地緣政治衝突保持中立，「我們相信整個世界需要和平，我們為全球和平而努力，將來也將繼續如此」，這也是印度產業與外界建立長期夥伴關係的明確指標，而目前已經在印度耕耘的外國供應鏈，未來3至4年將隨著在地基礎設施強化布建而更趨成熟。

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