台灣之光！紐時刊登美國傑出移民 黃仁勳入榜並註明來自「Taiwan」

卡內基基金會選出2024「傑出移民」，輝達CEO黃仁勳入榜。（圖取自卡內基官網）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕7月4日是美國國慶日（獨立日），卡內基基金會（Carnegie Corporation）透過紐約時報刊登「傑出移民，傑出美國人」（Great Immigrants Great Americans」，總計24 名菁英，分別來自 16 個國家（countries），輝達CEO黃仁勳也入榜，同時註明黃仁勳出生於台灣。網友大讚，為台灣正名囉。

總部位於紐約的卡內基基金會從2006年開始，每年7月4日美國國慶日在紐約時報上整版刊出表彰傑出移民的廣告，以鼓勵貢獻卓著的移民，今年也不例外。

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根據資料，2024 年美國傑出移民由來自 16 個國家的公民組成，總計24名入榜，這些人代表了廣泛的背景，並因其在公共服務、教育、衛生、新聞、藝術和商業等領域的工作而受到讚譽。

卡內基基金會指出，這份名單包括多位諾貝爾得獎者、回憶錄作家 Leila Ahmed、饒舌音樂家 Abbas （Bas） Hamad、輝達創辦人兼執行長黃仁勳、DC 總裁 Jim Lee、調查記者 Maria Ressa和艾美獎得主 Steven Yeun等。

卡內基基金會董事長理查森（Dame Louise Richardson）表示，獲獎的24 名美國人提醒人們，每一代新一代移民為我們的國家帶來經濟和社會效益，以及他們為我們的民主所貢獻的豐富人才、技能和成就。

卡內基基金會指出，24名獲獎名單 7 月 4 日在《紐約時報》上刊登整版公共服務廣告，並透過社群媒體表彰獲獎者的貢獻。

網友在領英（LinkedIn）、X（推特前身）及Threads分享黃仁勳入選2024美國傑出移民的喜悅，由於入榜資料都有註明出生地，因此黃仁勳的資料上也註明（Born in Taiwan），網友大大讚AI教父得獎，也為台灣正名，真的是台灣之光。

網友留言稱，「感謝黃爸爸讓台灣被世界看到」、「而且是country喔」。另有網友不忘提醒「馬小九、 KP，等KMT n KP黨們， 請記得我們是台灣，不是ROC，ROC 已經滅亡了」。

除此，網友也發現，這份名單沒有半個中國人。

卡內基基金會公布2024「傑出移民」名單，並透過紐時刊登，表彰美國傑出移民。（圖取社交平台X及領英）

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