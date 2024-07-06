ASML前CEO：美中晶片戰恐幾十年才結束

ASML前執行長溫尼克表示，鑑於地緣政治利益受到威脅，美中晶片戰爭可能需要幾十年的時間才能結束。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕荷蘭半導體設備製造商（Peter Wennink）接受媒體採訪時表示，美中晶片戰爭是意識形態而非基於現實的爭端，並將持續下去，可能還要幾十年才能結束。

最近退休的溫尼克週六（6日）在接受荷蘭BNR廣播電台採訪時表示，美中晶片戰不是「在事實、內容、數字或數據的基礎上討論，而是在意識形態的基礎上進行，這種爭端將繼續下去」。

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溫尼克在執掌ASML十年後，已於今年4月離職，該公司成為歐洲最大的科技公司。自2018年以來，美國基於安全考慮，對ASML向中國出口工具施加越來越多的限制。最近，美國試圖阻止該公司對已出售給中國客戶的設備進行維修。

溫尼克說：「我們是一家必須平衡管理利益相關者利益的企業……，如果意識形態直接阻礙這一點，就會遇到問題」。他表示，ASML在中國擁有客戶和員工已有30年，「所以也有一些義務」要做。

溫尼克表示，為尋求平衡，他已盡可能進行遊說，以防止出口限制變得過於嚴格，同時，當他認為公司的智慧財產權沒有受到保護時，他也向中國高級政界人士抱怨。

針對有些人認為溫尼克也許是中國的朋友，他回應說：「不，我是客戶、供應商、員工和股東的朋友」。他預測，鑑於地緣政治利益受到威脅，美中晶片戰爭可能需要幾十年的時間才能結束。

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