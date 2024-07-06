晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

信通印度二輪市場耕耘有成 打入美超微AI供應鏈

2024/07/06 18:24

信通印度董事長王炤程說，集團在印度二輪市場主要致力於銷售旗下觸媒轉化器、污染處理罐。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／新德里報導〕汽機車機電系統整合大廠信通集團，下週一（8日）將揮軍外貿協會在印度首都新德里舉辦的台灣形象展，信通印度董事長王炤程說，集團目前除了印度二輪市場耕耘有成，更已打入美超微（Supermicro）AI伺服器供應鏈，也持續與達爾（Diodes）開發碳化矽（SiC）功率模組。

王炤程今天在印度哈里亞納邦（Haryana）的營運據點接待貿協董事長黃志芳，會中提到信通響應全球減碳趨勢，在印度二輪市場主要致力於銷售旗下觸媒轉化器、污染處理罐，部分產品在該國市佔率甚至達到7成，此外，公司也在10年前陸續著手佈局小功率馬達、控制器與直流轉直流（DC）變流器。

王炤程指出，印度從2000年起，二輪市場每年成長幅度平均皆有5%至7%，在官方政策加持之下，信通設置印度廠的第1年就實現獲利，現在是印度二輪市場百家爭鳴的時代，公司客戶包含美系、歐系、日系等大廠，期待未來印度官方政策紅利發酵，加上基礎設施、電力輸送更為穩健，台商只要找到對的產品並加以切入，就可望擁有頗具規模的訂單數量。

王炤程表示，信通也透過機電整合實力聚焦發展綠能科技，現持續攜手達爾集團開發小功率碳化矽模組，合資公司達信（DiodSent）進一步鎖定微型車市場應用，此外，集團也已取得上游供應商提供的晶片，在美超微AI伺服器供應鏈中提供大功率電源模組相關產品，可望正面挹注集團營運。

貿協董事長黃志芳說，由於地緣政治因素，紅色供應鏈無法進入印度，「這是台商的大好機會」，從實際情況來看，紅鏈所到之處皆掀起明顯的價格戰，看好台商未來能不斷深耕印度市場，在國際供應鏈轉移的過程中取得努力優勢地位。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財