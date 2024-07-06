搶搭宜蘭童玩節 台電快閃店營業至7/19

台電首波節電大型活動移師宜蘭，現場設有趣味闖關遊戲。（台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕台電2024節電系列活動暑假開跑，首波節電大型活動移師宜蘭，與國際童玩藝術節結合節電主題與咖啡廳概念，打造「節電營業中！」期間限定快閃店，今（6）日同步登場。

台電表示，快閃店活動自今起至19日，現場設有趣味闖關遊戲，完成三大關卡可獲得台電蘭陽電廠獨家金棗、紅龍果等特色口味冰棒、聯名節電乖乖及節電吉祥物「電寶」手機掛繩等豐富好禮，假日還有限量咖啡與氣泡飲可消暑解渴。

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台電今日搭配宜蘭國際童玩藝術節起跑，於冬山河親水公園舉行「節電營業中！」快閃主題咖啡廳開幕活動，現場由台電副總經理陳銘樹擔任一日店長，還特別邀請幼幼台高人氣的草莓姐姐及菠菜哥哥帶來活力唱跳，並和民眾互動節電QA問答。

今年邁入第29年的宜蘭國際童玩藝術節，以「5G．AI」概念打造宇宙風主題，融入多元科技互動的沈浸式多感體驗，園區內也有許多清涼消暑的戲水設施。台電說明，「節電營業中！」快閃店位於園區內星空塔旁，仿造實境節目期間限定營業，結合節電主題與咖啡廳概念，現場特別設計包含推推杯、節電任務等遊戲關卡，讓大小朋友可玩遊戲拿好禮，輕鬆了解夏日節電小撇步，假日還有DIY乾燥花卡片手作活動可免費報名體驗。

台電指出，快閃咖啡廳即日起至7月19日每日上午10點30分至下午5點30分於宜蘭童玩節限定營業，除此次活動，台電持續透過多元方式推廣節電，今年推出6大活動，自5月起走入全臺小學校園，8月更將首度與澎湖追風音樂燈光節合作，邀請民眾一起走出戶外，更多活動資訊可參考「節電 從我改變」活動網站。

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