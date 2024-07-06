沒錢了！2千億補貼發不出來 中國生質能發電8成停產恐遭滅頂之災

由於缺乏補貼，中國生質能發電企業大規模停產。（圖取自中國社交平台）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國企業破產行業增一項，由於北京當局拖欠4年補貼款，造成中國農林生質能發電業出現400億至500億人民幣（約台幣1784億至2230億）資金缺口，8成工程已經停擺，相關企業直言，整個產業恐撐不過今年。

財新報導，近日數十家中國農林生質能發電企業發出求助信，聲稱產業補貼已拖欠近4年，整個行業無法撐過今年，請求相關部門撥付電價補貼，以及指定第三方機構釐清電價補貼拖欠的責任相關方及處理方案。

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報導指出，農林生質能發電即將秸稈、稻殼等農林廢棄物收集後，送至發電廠進行燃燒發電，具有一定民生性質，中國中央財政近十年來一直給予0.75元人民幣/千瓦時的上網電價補貼。

不過，由於風電、太陽能等再生能源快速發展，中國在2019年調整補貼發放規則，農林生物質發電不再享有先前的優先足額發放，而是與風電、太陽能一同按規模等比例撥付，導致這個極度依賴補貼的產業從2019年起開始承壓。

報導稱，全中國國農林生質能發電計畫約有500多個，業內人士估計，2023年底約有3分之2計畫處於停產或半停產狀態。

1名生質能發電企業負責人透露，2024年春節前，中國財政部發放一部分拖欠補貼，總額約100億人民幣（約台幣446億），剩餘財政補貼缺口約在400億人民幣至500億人民幣，目前全中國約有8成的項目因無力購買原料、發放工資等原因停產。

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