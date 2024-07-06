台積電起飛、仍未達頂峰 專家評4理由1風險

人工智慧晶片的爆炸性需求激增，將對台積電營收潛力發揮重要作用。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電自2023年10月觸底以來，至今漲幅遠超110%；2024年4月來上漲了30%以上，而標普500指數的漲幅僅為7.5%。投資專家Gytis Zizys在投資網站Seeking Alpha撰文指出，台積電的起飛亮眼，仍未達到頂峰。他提出4項理由看好台積電在未來5年、甚至更長期間將會繼續保持良好業績。

首先是台積電積極擴產滿足AI需求。

人工智慧晶片的爆炸性需求激增將對台積電營收潛力發揮重要作用。目前，問題不是需求，而是供給。台積電曾表示，目前已滿足約80%的客戶需求，隨著嘉義廠的進一步投資可以提高產能，預計短缺現象將在一年半內得到緩解。

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台積電去年已在苗栗開設先進後端封裝Fab 6工廠，提高AI晶片的產能；然而，大約在同一時間，公司宣布正尋求在銅鑼科技園區建造另一座先進晶片封裝設施。設施何時全面投入運作尚未確定日期，但預計將於2024年下半年或現在開始施工，並於2027年完工。

第二個原因是晶片調高售價應會增加營收潛力。

台積電是時候開始考慮提高人工智慧需求的定價，輝達在過去一年裡一在以驚人的速度增長，而卻未看到台積電營收出現如此爆炸性增長。台積電正認真考慮針對輝達AI晶片需求漲價，這是不錯的決定。或許台積電該認真考慮比5%更高的價格上漲，因為如果沒有台積電的技術專長，這一切都是不可能。

第三是地緣政治順風與多元化。

由於靠近中國，地緣政治可能是投資台積電的最大風險，但由於台積電在去年進行的所有國際投資，這種風險或多或少得到緩解。地緣政治對台積電目前看來是有利。許多國家政府，包括美國和日本已經簽訂數十億美元的協議，幫助台積電擴大全球影響力。隨著台積電新工廠落腳德國，台積電將擁有該工廠70%的股份，進一步鞏固其全球足跡，同時也為《歐洲晶片法案》在歐洲開設更多工廠鋪平道路。

第四個原因是台積電財務狀況出色。

台積電的現金及等價物總金額達到令人印象深刻的600億美元，與市值至少超過1兆美元的公司相去不遠。例如亞馬遜市值為2兆美元，擁有大約850億美元的現金，蘋果市值超過3兆美元，擁有670億美元的現金，微軟擁有大約800億美元現金，台積電毫不遜色。

Gytis Zizys還指出，就收入而言，隨著未來幾年的擴建和其他晶圓廠的上線以滿足需求，台積電在未來十年的複合年增長率可以達到17%左右，他認為這還僅是可能比較保守的預估。

然而，這一切仍然存在一些風險。Gytis Zizys認為，如果AI需求下降的速度比任何人預期的都要快，那麼所有這些積極的擴產可能都是徒勞，最終會在沒有任何產能得到利用的情況下閒置。

台積電預計，未來幾年人工智慧相關收入將佔20%左右，因此這將是相當大的一部分，如果發現AI需求出現任何弱點或下降，這將嚴重影響台積電的營運。

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