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台灣形象展揮軍印度 黃志芳：現在是台商絕佳機會

2024/07/06 16:29

貿協董事長黃志芳（左起），SYRMA SGS執行長J. S. Gujral。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／新德里報導〕外貿協會將於下週一（8日）在印度首都新德里舉辦台灣形象展，強化我國新南向政策與當地廠商的連結，貿協董事長黃志芳昨（5日）抵達印度後，今日首站拜會印度電子零組件大廠SYRMA SGS，黃說，現在是台灣企業與印度同行合作的絕佳機會。

SYRMA SGS成立於1978年，目前已在印度擁有18座工廠，遍佈全國北、中、南部，同時也有2座研發中心，更前往德國設置實驗室，以貼近歐洲車用客戶，旗下總員工數逾9000人，主要產品包括PCB裸板與各類晶片、電阻、電容、連接器等電子元件組裝形成的成品（PCBA）、無線射頻識別系統產品（RFID）、電子與機電零組件。

從產業類別來看，SYRMA SGS營收有4成來自消費性電子，26%為工業用，21%為自動化產品，8%與健康醫療有關，5%是鐵路與資訊產品，預計今年整體營收相較於2021年，年均複合成長率（CAGR）達到58%，相同區間的息稅折舊攤銷前盈餘（EBIDA）年均複合成長率上看29%，持續針對產品線多元化、多角化發展。

黃志芳說，過去幾年國際地緣政治持續變化至今，成為台灣與印度同行合作的絕佳機會，已經有相當多的台灣企業體認到印度對國際供應鏈的重要程度，包括當地成長速度極快，且未來仍然具有巨大的內需市場，印度現階段每年新增的中產階級數量更勝台灣總人口數，台灣產業將不會缺席強化爭取商機。

SYRMA SGS總經理Jasbir Singh Gujral指出，公司已與台灣企業如電源供應器大廠台達電（2308）、電子代工廠仁寶（2324）有良好的業務合作經驗，在印度政府推行的印度製造政策之下，公司未來將更為精進本土生產與研發能量，並且推進與更多台廠發展出密切的夥伴關係。

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