南韓「凹陷鐵飯碗」基層月薪只比最低工資多數千元

南韓第9級起薪公務員的平均月薪約為222萬韓元（台幣5.2萬元），比民間最低工資僅高出16萬韓元（台幣3700元）。（示意圖，法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓的公務員職級共分9級（1級是最高，9級最低），據韓媒報導，現在第9級起薪公務員的平均月薪約為222萬韓元（台幣5.2萬元），比民間最低工資僅高出16萬韓元（台幣3700元），被稱為「凹陷鐵飯碗」。

國家公務人員會6日提供的數據顯示，今年9級工資為稅前222.2萬韓元，其中包括每月基本工資187.7萬韓元、職級助理工資17.5萬韓元、固定餐補14萬韓元韓元，並額外提供30000韓元的定期出勤津貼。扣除稅款後，實際收入進一步減少。

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這比以今年最低時薪（9860韓元）計算的文職人員月薪206萬7400韓元高出16萬1260韓元。假設明年最低時薪上漲5%，這一差距將減少至5萬8850韓元。即使是9級公務員，每月10小時以內的加班費也為9414韓元，低於今年的最低工資。

人事管理部公佈，9級薪資年薪為3010萬韓元（月平均251萬韓元），比去年增長6%以上，突破3000萬韓元（台幣70萬元）。這個數字包括公務員每月可以領取的最高加班工資和每年兩次發放的假日工資。

今年，政府將9等職最低等公務員的加薪幅度定為高於全體公務員的平均加薪幅度（2.5%），但有人指出，較低級別公務員所獲得的補償，在這個高通膨時代仍然低得離譜。

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