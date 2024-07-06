報告揭中國平均招聘月薪過萬人民幣 民眾直言「畫大餅」

中國就業市場嚴峻，許多工作機會標榜的月薪被認為誇大不實。（法新社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國人力資源公司「智聯招聘」近日發布今年第2季的「中國企業招聘薪酬報告」，指中國38座城市的企業平均招聘薪酬是每個月1萬313元人民幣（約4萬6635元台幣），比去年同期上升0.5％，但《自由亞洲電台》（RFA）訪問的中國民眾指出，這個數字只是「畫大餅」。

據報導，智聯招聘報告顯示的「38城平均招聘月薪10313元（人民幣）」已衝上新浪微博的熱搜話題，累計超過450萬次點閱，大批網友紛紛質疑數據真實性，認爲這是「全球最假的平均」。

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該報告顯示，在今年第2季，上海、北京、深圳的平均招聘月薪在各城市中排在前3名，都在1.3萬元人民幣左右。杭州、南京、廣州排名第4、5、6名，平均招聘月薪都超過1.1萬元人民並。

然而，在江西省南昌市工作多年的詹先生表示，根據他的經驗，不少中國企業提供的招聘月薪，實際上只是一種廣告，「由於經濟下行的緣故，很多招聘月薪其實就是一個大餅，包括一個很低的基本月薪，加上一些提成（佣金），且提成的佔比很大，並且附帶必須達成的龐大業績等條件」。

在廣州資訊科技行業有過多年工作經驗的蕭先生也認爲，這份報告中上萬的平均招聘月薪數據並不能反映實況，因爲許多企業提供的招聘薪酬數字只是廣告，比實際情況要高，「我們都知道，（這個數字）其實沒有太大參考意義」。

詹先生另表示，在中國經濟下行的情況下，剛剛步入職場的人會面臨更嚴重的薪酬苛扣問題，「由於一些工作單位的規定，很可能還會把實習期的月薪或佣金再苛扣一點。所以，剛開始的月薪會更低一點」。

在深圳廣告行業工作多年的陳小姐則認為，有些企業招聘廣告上的月薪數據還是有一定真實性，但企業仍保有操作空間，「很多招聘工資都是一個區間，比如一個崗位寫月薪6000到8000元，很多沒有工作經驗的人就只能拿到這個區間的最低值6000元，有些經驗者能拿到7000元，真的能拿到8000元的人很少」。

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