台股飆新高、中國A股慘兮兮 跌破淨值創20年新高

在外資撤離及市場信心低迷下，中國股市表現欠佳。（示意圖，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股持續飆新高，外資銀彈大舉匯入，上半年淨匯入高達322.99億美元，創新高。中國股市則在外資撤離及市場信心低迷下，跌得慘兮兮，截至7月5日收盤，跌破淨值的上市公司高達765檔，占A股的14.3%，創20年來新高。

正當台股及美股等主要股市受惠於AI浪潮推動，指數大幅走揚之際，中國則因經濟委靡不振，投資信心低迷，股市表現慘不忍睹，上證指數仍在3000點以下掙扎，上週五（5日）收2949.93點，跌0.26%，滬深2市成交額連續3日不到6000億人民幣。

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跌破淨值的家數也不斷飆升，根據財聯社統計，截至7月5日收盤，累計共有765檔個股本益比不足1倍，占比整個A股的14.3%，創近20年來最高水平。

若以行業觀察，這些跌破淨值的股票主要集中在週期性行業，其中，基礎化工、房地產、建築裝飾三大族群跌破淨值的數量明顯偏多，占比各為8.9%、8.4%、7.1 %。

若以企業性質觀察，國營企業占跌破淨值股的比重接近一半，達45.9%，其中，地方國企、央企占比各為35.2%、10.7%。以市值規模觀察，這765檔跌破淨值的平均總市值近270億人民幣，其中，總市值超100億人民幣者近200檔，占跌破淨值股的26.4%。

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