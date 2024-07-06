超微一度面臨破產 靠索尼晶片訂單逆轉勝

超微曾一度面臨破產危機，靠著索尼的Playstation 4晶片訂單，成功化解危機和轉虧為盈。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕偉大的企業都曾經歷困境，甚至面臨破產的危機，晶片製造巨擘超微（AMD）也不例外，超微在2008年金融危機之後，陷入了困境，並面臨充滿活力的英特爾挑戰，2010年代還曾一度頻臨破產，當時就是靠著索尼（Sony）的Playstation 4晶片訂單，成功化解危機和轉虧為盈。

超微消費者和遊戲客戶端業務高級總監Renato Fragale回憶說，他在管理PlayStation 4處理器開發團隊時見證了「PS 4幫助超微避免了破產」。PS4由索尼於2013年初推出，背後的客製化「Jaguar」處理器的成功對於超微在公司非常困難時期的生存發揮了重要作用。

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另一位超微前工程師Phil Park在Twitter/X上貼文，他還記得在超微度過大約20年的職業生涯。在他的貼文中闡述超微如何在這個2010年代遇到的麻煩，並討論該公司如何擺脫危險的財務狀況。

2008年金融危機之後，超微陷入困境，像超微這樣晶片設計公司扭轉局面需要時間，而棘手的市場和面對英特爾等激烈競爭下，不僅需積極籌集現金，大多數員工還暫時減薪。

當時超微的財務生命線來自於遊戲機合約，通過為PlayStation 4和Xbox One提供處理器來賺取現金。由於這一代索尼和微軟遊戲機的成功，輝達獲得了令人印象深刻且穩定的營收來源。從超微在2010年代末發布的財務新聞，就會發現半客製化業務部門開始提供穩定的財務來源，超微可以從營利中投資其他前瞻性項目，例如Zen CPU 架構的開發推動公司的復興。

代號為Jaguar 的PS4（和 Xbox One）遊戲機處理器是在Bobcat提供的基礎上構建，致力於在單個APU中提供現代遊戲。Jaguar提供更現代的處理技術、8核心CPU、更高的頻率、改進的IPC、更廣泛的指令集支援、雙倍頻寬等優點。

PS4和Xbox One遊戲機於2013年開始銷售，並在2020年代初隨著下一代機器開始流行而被淘汰。PS4的預估銷售量為1.17億台，Xbox One的銷售量約為5800萬台，為超微賺了很多錢。

超微之後也為最新一代的索尼和微軟遊戲機提供支援。然而，透過從2017年開始投資Zen CPU、新的Radeon圖形架構、其他技術和戰略收購等新架構產品，超微從2010年代的低迷中強勁復甦，為未來變成晶片霸主奠定成功的基礎。

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