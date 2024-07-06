光華商圈實體店家又減2 網查月租110萬：誰撐得住啊……

對許多人來說，位於台北市的光華商場是逛3C的好去處，不過PTT網友昨熱議，指又有實體店面收攤，且房東開價招新客，月租竟高達110萬元。（圖擷自591租屋網）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕對許多人來說，位於台北市的光華商場是逛3C的好去處，不過PTT網友昨熱議，指又有實體店面收攤，且房東開價招新客，月租竟高達110萬元，讓網友議論「到底要賣什麼才能賺錢？」

昨日有PTT鄉民在八卦板「問卦」，指位於光華商場一帶，位於八德路上的店家又有兩家收攤了，原PO還貼出房東上網PO文開價要招新房客，但細看該處有兩層樓共150坪，月租費竟高達110萬元。

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對此其他鄉民留言表示「房東真好賺」、「這種店面除非自己的，不然都賺不夠付房租」、「這個一天要先做20萬營業額支付房租，再做30萬支付其他費用。這種營業額開2間麥當勞都付不起」、「月租110W誰撐得住啊」。

也有網友酸「你科技版人人年薪300萬，人家什麼都不用幹躺三個月就有」、「不用工作整天吃喝玩樂，月收110萬」、「這租金，呵呵呵呵」、「真的獅子大開口」，不過也有網友稱「假設一個月一百不是花不起，但是一個月一百如果花在關鍵字還有公關廣告，導流到虛擬平台還比較划算」。

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