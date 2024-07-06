自己人不來玩 ! 南韓濟州島數百家小型住宿設施掀關閉潮

南韓濟州島數百家小型住宿掀關閉潮。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓最大島嶼、也是當地人的渡假勝地濟州島，因南韓遊客減少，濟州島數百家小型住宿企業掀關閉潮。濟州島地方政府昨（5日）指出，今年前5個月包括小型飯店和旅社在內的227家住宿設施停止營業，而其中21家暫時關閉。

而去年同期濟州島只有5家小型住宿關閉，其中1家暫時停止營運。

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韓媒指出，這一原因是南韓本國遊客減少所致，對於嚴重依賴旅遊業的濟州島經濟來說，是個令人擔憂的跡象。

報導指出，在疫情期間，因國際旅行受限制，使南韓人選擇到濟州島玩，帶動當地住宿數量成長，由2021年的5933間激增至2023年的6960間、成長17%。

隨著新冠疫情結束，世界各地的疫情限制措施取消，南韓旅客也轉而出國旅遊。根據數據，今年前5個月造訪濟州島的南韓遊客為492萬6088人次，而2023年同期為534萬4546人次，2022年同期為553萬9816人次。

儘管來濟州島的外國遊客數量大幅增加，但他們傾向於住在大型飯店，其中許多大型飯店更和旅行社簽約合作。

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