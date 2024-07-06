中國夫妻「預售26萬嬰兒」！人口販子參一腳抬價近百萬 結局神反轉

中國網路流傳販賣未出生嬰兒訊息。（示意圖，歐新資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日前中國網路上出現「5萬8千元一個孩子，你要不要？」貼文，表示只要有買家願意支付醫院生產費用及一筆5.8萬人民幣（約新台幣26.2萬元）額外費用，他們夫妻就會把生下來的新生兒「送養」給對方。對此，有中國記者偽裝成買家實測發現真有此事，中途還出現人口販子連絡這對夫妻的插曲，中國媒體宣稱，在記者與志工聯手勸說下，最終成功打消這對夫妻「賣子」念頭。

中國《澎湃新聞》、《獨特新聞》、《都市報》等媒體報導，消息爆發後，中國都市報記者偽裝成買家的身分，根據對方提供地址，見到了在網上售賣未出生嬰兒的夫妻。

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先生表示，把孩子送人，是他和妻子商量好的，由於家裡經濟狀況不好，又已經養了兩個孩子，生活壓力很大，因此妻子懷第三胎後，他們便有了這個念頭。

這名先生強調，他們絕對不會後悔，到時候生完直接把小孩抱走就行，「你跟我做過生意就知道了，我很講信用」，他保證孩子一定健康。

雖然這對夫妻早已決定把未出世嬰兒賣掉，但他們堅持要把孩子交給一個真心想養育他的家庭。

據悉，在消息傳出後，已有人口販子連絡過他們，且轉手在網路上喊出了20萬人民幣（約新台幣90萬元）的高價。

記者也在了解事情後表明身分，與同行的志工展開了長達2個小時的勸說，據稱嬰兒父親「最終認識到了自己的荒唐和違法行為」，向記者承諾不會將孩子送人。

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