搭機體驗越來越糟？美投訴案件創疫情後新高

航空產業處於疫後復甦狀態，空中交通量持續上升，而美國政府2023年收到消費者對航空公司的投訴數量，創下2020年以來最多的一次。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕航空產業處於疫後復甦狀態，空中交通量持續上升，但外媒發現，如果以消費者投訴數量來衡量的話，美國在2023年的航空旅行品質變得越來越糟糕，美國運輸部週五（5日）公布，2023年共收到近9.7萬宗投訴，遠高於前一年的約8.6萬宗，創下2020年以來，消費者對航空公司的投訴數量最多的一次。

《美聯社》報導，在所有投訴中，約3分之2和美國的航空公司有關，4分之1是非美國的航空公司，其餘大多數則和旅行社以及旅遊經營者相關。

請繼續往下閱讀...

美國2023年航班延誤狀況仍居高不下，有延誤的航班約占所有航班的21%，不過航班取消狀況有比2022年改善，2023年取消的航班架次為11.67萬架次，占整體1.2%，2022年則是21.05萬架次、2.3%。

而在2024年迄今，取消的比例仍相對較低，約1.3%，但延誤率還是嚴重，約在21%。

與2022年相比，有關對待行動不便旅客的投訴增加了4分之1以上。大多數是關於種族或國籍的。

美國運輸部認為，有關投訴增加的部分，是消費者越來越了解自己的權利，以及自己有權可以提出投訴。以西南航空2022年12月取消近1.7萬個航班的事件來看，美國運輸部協助旅客獲得了超過6億美元的退款和賠償。

美國運輸部表示，正在對其投訴系統進行現代化改造，這將有助於其更好地監管航空業。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法