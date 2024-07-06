熱門概念股 》 蘋果AI概念股

蘋果首支AI手機iPhone 16將於9月秋季發表會亮相，市場預估銷售將上看9000萬至1億支，台股供應鏈受惠。（路透）

蘋果AI概念股是什麼？

人工智慧（AI）熱潮席捲全球，隨著秋季蘋果iPhone 16手機將上市，在大家關注蘋果新機的同時，投資人在發佈會前最在意的莫過於蘋果概念股表現。

蘋果首支AI手機iPhone 16將於9月秋季發表會亮相，市場預估銷售將上看9000萬至1億支，下半年新機效應醞釀，法人預估，半導體、光學鏡頭、機殼等概念股，第3季營收表現值得期待。

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相關概念股

1.鴻海（2317）收盤價214.5元 週漲幅0.23%

鴻海集團為iPhone組裝最大供應商，近年更主攻高階機款，隨著蘋果將AI功能導入新機，市場看好將催動新一波換機潮，帶動鴻海下半年表現。

另外根據近期國際分析師郭明錤爆料，蘋果預計在2026年量產的新款AirPods，將新增相機模組，且該模組的規格類似iPhone「Face ID的IR相機/接收端」，鴻海將擔任新產品導入（NPI）的供應商，推測這款AirPods可能可支援「隔空手勢操作」功能。

鴻海6月營收4907億元，月減10.8%、年增16.07%，創歷年同期次高；第2季營收1兆5518億元，季增17.37%、年增19.12%，為歷年同期新高；2024上半年營收2兆8739億元、年增3.92%，為歷年同期次高表現。

2.華通（2313）收盤價81.9 元 週漲幅0.61%

今年5月，華通董事長江培琨曾指出，去年因應客戶需求在泰國建設新廠的建設十分順利，未來華通將利用全球 HDI 領導地位下，積極精進AI手機、折疊手機、AI PC/NB的開發。

華通營收約二成為PC類產品，主要應用為美系客戶NB主板，預期今年下半年在客戶推出搭載AI功能的NB後銷量有望回溫，帶動相關產品營運表現。法人認為，華通為蘋果公司主要供應商，對於訂單的取得可以期待。

華通6月營收達53.24億元，較去年同期成長18.2%，累計前6月營收324.41億元，年增18.6%。

3.台積電（2330）收盤價1005元 週漲幅4.04

台積電為iPhone 16新機處理器獨家供應商，相關訂單將成為3奈米家族的最大出海口，蘋果積極將自家M系列處理器導入自身AI伺服器架構，有望持續帶動先進製程用量與需求。

台積電是全球晶圓代工領頭羊，客戶包括聯發科、AMD、高通、博通、Sony和Marvell等。市調機構集邦科技統計，第1季全球前10大晶圓代工廠產值約292億美元，季減4.3%。 台積電市占率達61.7%，穩居龍頭。

台積電5月營收2296.2億元，月減2.7%，年增30.1%；台積電累計前5月營收1兆582億元，較去年同期增加27%。

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