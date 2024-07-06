加薩停火談判緩解供應中斷憂慮 國際油價下跌

國際油價週五（5日）下跌。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於加薩達成停火協議的可能性不斷上升，蓋過了夏季強勁需求前景，以及墨西哥灣因颶風可能導致的供應中斷，國際油價週五（5日）下跌。

紐約西德州中級原油8月交割價下跌0.89美元，或1.02%，收每桶86.54美元。

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布蘭特原油9月交割價下跌0.72美元，或0.9%，收每桶83.16美元。

本週，紐約期油上漲2.1%，布蘭特原油上漲0.4%。

由於獨立日假期，紐約期油週四沒有結算，交投清淡，但由於美國夏季石油需求強勁的預期，本週價格有所上漲。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的辦公室週五稱，以色列情報單位「摩薩德」（Mossad）負責人已從多哈返回，下週會恢復談判，但同時指出，以色列和哈瑪斯雙方仍有分歧。

能源避險基金「Again Capital」創業合夥人基爾杜夫（John Kilduff）表示，中東衝突的緩和，降低了該地區石油出口的風險溢價，並對油價構成壓力。

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