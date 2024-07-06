僅3年就收攤！資生堂高級子品牌BAUM退出中國市場

日本美妝大廠資生堂旗下高級護膚品牌BAUM（葆木），退出中國市場。（圖擷取自BAUM葆木官網）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本美妝大廠資生堂（Shiseido）旗下高級護膚品牌BAUM（葆木）在2021年進入中國市場，産品單價在500元到800元人民幣（約2260元至3620元新台幣）上下，主打天然、無添加以及環保、親近自然的理念。但僅僅3年時間，就在2024年宣布停售，引起外界臆測，對於閉店原因，資生堂中國相關負責人週五（5日）僅表示，BAUM葆木品牌因戰略調整，決定停止在中國市場的產品銷售。

綜合中國媒體報導，根據BAUM葆木天貓旗艦店的閉店公告，該店7月10日起不再接受新的訂單，8月10日前會由店鋪處理售後需求，但8月10日後僅能透過電話接受諮詢。不只是線上銷售管道，線下管道也進行收攤，BAUM葆木在中國第一家概念店專櫃「上海芮歐百貨專櫃」，已經停業，在6月底就撤櫃。

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資生堂因戰略調整，旗下多個品牌在中國市場的營運狀況，出現異動，如資生堂旗下品牌茵芙莎（IPSA）近一年來就在中國持續關店、撤櫃，資生堂給出的原因，同樣是基於整體戰略布局。

中國媒體認為，資生堂明顯正在對旗下品牌進行「修剪」，這輪改革成效如何，還需要時間才知道。不過短期來看，資生堂今年第一季中國市場淨銷售額555億日圓（約114億元新台幣），較去年同期成長4.2%。

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