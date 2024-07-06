海中尿尿會被罰 遊客困惑「派水母抓？」 西班牙小鎮解釋了

太陽海岸每年都吸引大批遊客前往，但也導致海灘品質下降。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕西班牙安達魯西亞（Andalusia）的城市「馬貝雅」（Marbella），擁有知名旅遊勝地太陽海岸（Costa del Sol），每年都吸引大批遊客前往，但也導致海灘品質下降，馬貝雅為了維護清潔，計劃對在海中小便的遊客開罰，罰款高達750歐元（約2.67萬元台幣），但此事傳出後，卻引來外界一片吐槽，有人就質疑「是要派水母抓嗎？」馬貝雅市議會的發言人則澄清，這些規定不適用於開放水域。

《衛報》報導，馬貝雅市議會的1個委員會在5月批准了一系列政策，希望能提高提高海灘品質，包含在海灘上大聲播放音樂等，但最引人注目的措施，是對那些在海中和海灘上「生理釋放」（大小便）的處罰，不只被抓到會罰750歐元，如果一年內多次被抓，罰款更上看1500歐元（約5.35萬元台幣）。

請繼續往下閱讀...

不過這很快就引起了外界議論。西班牙電視台《Tiempo al tiempo》就此事詢問太陽海岸的遊客時，1名男子感到十分困惑：「誰會發現？水母嗎？」他同時承認自己在海中尿尿好多次了。另1名遊客也感到疑惑：「會有警察在旁監視嗎？我實在搞不懂。」

馬貝雅市議會的發言人對此澄清，這些規定不適用於開放水域，強調並沒有要對海中尿尿的行為開罰，條例僅適用於海灘上可能發生的反社會行為，就像在城市街道上等任何公共場所，會對類似行為進行管理一樣。但被問到條例的措辭時，發言人提到人們可能從防波堤或岸上進到海中尿尿的狀況。

馬貝雅並不是第一個採取類似措施的西班牙城市，馬拉加（Málaga）在2004年的政策，對在海灘或海中進行「生理釋放」的人，處以300歐元（約1.07萬元台幣）的罰款，維哥（Vigo）也在2022年推出類似措施，罰款達750歐元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法