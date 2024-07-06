台積電攻破千元！神「積」發威雙巨頭早暗示 張忠謀曾說...

台積電登千金股。（中央社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電股價於7月4日正式突破千元，衝出新高，也帶動台股收在歷史高點，6日收1005元。不過台積電股價衝上千元，對張忠謀來說也許不會感到意外，因為他曾在2019年就表示，台積電股價創新高，對他而言從不是意外，而劉德音、魏哲家也早有預言，表示買台積電股票就對了。

綜合媒體報導，台積電股價衝破1000元，對張忠謀來說或許一點都不意外，他曾在2019年10月20日台積電參加運動會表示，對他而言，台積電股價創新高從不是意外，因為他一直對台積電有信心。

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至於前董事長劉德音、董事長魏哲家也早有預言。劉德音在2024年6月4日主持最後1場台積電股東常會時，股東詢問劉德音可否給世界一句智慧的話？劉德音秒回說「買台積電的股票」。

同日，魏哲家跟媒體交流同樣被問及給一句智慧的話，也同樣是「買台積電股票」， 他說投資理財就是要買台積電，公司又誠實、又努力、業績又好 ，有時股價稍嫌委屈，但很快就會回升。

魏哲家還表示：「我們又努力、表現又不錯，如果你問我投資理財，台積電是不錯的選擇。我以前不是示範過了嗎？」魏哲家指出他借錢買進台積電股票。

此外值得一提的是，台積電股價千元寫下歷史，也生成新一批「台積電億元富豪」。據集保結算所截至6月28日資料，擁有100張以上的股東人數為5749人，意味著只要手上持有100張台積電的股民，就等於擁有上億元身價。

以台積電創辦人張忠謀來說，退休前他持有台積電12萬5137張，若1股都沒有賣掉，持股價值增971.06億元，總市值1257.62億元，身價破千億。

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