永豐金上半年大賺122億 創歷史同期新高

永豐金上半年獲利122億 （資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕永豐金控獲利又傳捷報！永豐金控6月自結稅後盈餘17.72億元，年減8.1％，累計今年1~6月稅後盈餘大賺122.04億元，續創歷史同期新高，年成長20.8％，EPS 0.99元。

永豐金指出，銀行子公司「永豐銀」6月單月稅後淨利17.92億元，月增32.1%；主因利息淨收益、手續費淨收益與金融交易操作獲利皆較前月提升；證券子公司「永豐金證券」的6月獲利6.81億元，月增61.0%，主要受惠於股利收入與資本利得增加所致。

請繼續往下閱讀...

進一步看上半年成績，永豐金2024年1-6月累計稅後大賺122.04億元，年增20.8%。主要受惠於今年以來資本市場熱絡，銀行子公司與證券子公司獲利皆創下歷年同期新高。

今年1-6月銀行子公司稅後盈餘97.37億元，年增率為17.6%，整體獲利較去年同期顯著成長，主要受惠於手續費淨收益及金融交易相關收益成長。

今年1-6月證券子公司稅後盈餘29.06億元，年增率達68.5%。據瞭解，主要是受惠於台股價量齊揚，手續費淨收益與資本利得皆有大幅成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法