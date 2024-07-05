環境部提6種碳費費率模擬評估 收碳費對GDP、CPI影響不顯著

環境部今天下午召開第4次費率審議會，環境部氣候署副署長黃偉鳴會後說明，依據模擬評估結果多數委員認為碳費徵收對GDP、CPI的衝擊皆不顯著。（記者陳嘉怡攝）

〔記者陳嘉怡／台北報導〕環境部今（5）天下午召開第4次碳費費率審議會，針對不同碳費費率情境，從每公噸100元到1000元共6種費率情境、有無碳洩露風險係數折扣等，模擬可能帶來的減量成效及經濟衝擊，會議討論超過3個半小時。多數委員認為碳費徵收對於GDP（國內生產毛額）、CPI（消費者物價指數）的衝擊皆不顯著，但仍須針對個別產業提出更細緻的衝擊評估，此將是下次會議討論重點。

環境部氣候署副署長黃偉鳴表示，今天委員出席率很高、有19位出席，會議主要是針對不同費率方案情境，包括6種碳費費率100元、150元、300元、500元、800元、1000元，以及有無碳洩露風險係數打2折的情況，進行模擬評估。針對評估結果，多數委員認為對碳費徵收對整體經濟影響不顯著。另也強調此次提出的費率只是供模擬試算的假設數字，並非未來要執行的費率。

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依照氣候署資料，在完全沒有任何優惠費率狀況下，即使採最高的費率1000元試算，對國內生產毛額最高減損0.4%、消費者物價指數最高增加0.27%；相較於經濟部之前公布的3種碳費徵收模擬情境，若碳費收到每噸500元，GDP將減損0.8%、CPI將上升0.3%，經濟衝擊影響較小。

黃偉鳴表示，儘管總體經濟影響不大，但也有委員認為碳費徵收對於個別產業的衝擊應該更細緻，下次會議會針對要繳碳費的產業提出更細緻的評估，包括鋼鐵、石化、水泥、半導體、造紙等，不過因為個體經濟評估需要的資料更多，還要花時間跟中經院和經濟部協調，下次會議將提出相關資料供委員討論。

針對減量成效評估，環境部氣候變遷署長蔡玲儀表示，若以現行指定目標草案的減量成效預估，如果排放大戶全部提出自主減量計畫，達到減量指定目標、適用優惠費率，預估到2030年可減碳23到31%，其中若減量指定目標採SBT，有望在2030年減量4862千公噸二氧化碳當量；黃偉鳴也補充，即使全數都達成SBT的目標，仍難達成2030年NDC，意謂除了目前碳費徵收對象的排碳大戶外，交通部門及能源部門也要努力減碳。

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