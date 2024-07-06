不只護國神山！台灣護眼產業超驚豔 「這國」最愛台製隱形眼鏡

首次上稿 7-5 22:33<br>更新時間 7-6 05:47

台灣眼鏡產值持續創新高，隱形眼鏡出口占比達5成。（示意圖，取自freepik）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣半導體技術全球知名，護國神山台積電更掌握全球90%高端晶片，在AI浪潮帶動下，台灣扮演AI軍備競賽的關鍵角色。不過，台灣不僅半導體產業出色，眼鏡產業也相當亮眼，產值連4年正成長，持續創新高，日本位居第一大買家，尤其鍾愛台灣的隱形眼鏡。

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外銷訂單暢旺，台股表現亮眼。（資料照）（資料照）

AI題材發威 外銷訂單亮眼

AI旋風席捲全球，台灣5月外銷訂單連三紅。經濟部統計顯示，5月外銷訂單488.9億美元，月增3.8%、年增7%，不只是連續三個月正成長，也是歷年第三高紀錄。

統計處處長黃于玲表示，5月訂單表現優於預期，主因是AI需求強勁，帶動下游客戶回補庫存，加上部分原物料價格上漲所致。

統計處預估，6月外銷訂單為490～510億美元，年增10.9～15.4%；第二季外銷訂單1450～1470億美元，季增年率9.5～11.1%，結束連續七季的負成長。

外資持續匯入，今年1至6月底累計淨匯入322.99億美元，創史上同期最高金額。（資料照）

外資狂撒銀彈 上半年淨匯入創同期新高

不僅外銷訂單暢旺，AI題材助攻下，台股漲勢凌厲，外資持續匯入，今年1至6月底累計淨匯入322.99億美元，折合新台幣約1兆0482億元，創史上同期最高金額。護國神山台積電（2330）正式站上千金股行列，今年以來漲幅超過6成，鴻海（2317）也漲了一倍多，被列為「黃仁勳概念股」的慧友（5484）5日再度攻上漲停。

受惠於CoWoS先進封裝投資熱潮，設備廠股價大漲慶祝，設備廠均豪（5443）打進先進封裝設備供應鏈，5日股價開高走高，盤中以109元漲停鎖住，創新高價，股價連9漲；均豪與關係企業志聖（2467）、均華（6640）也搶搶滾，志聖5日收在212元、上漲4.5元，連6漲，均華5日再攻漲停，收793元、股價連5漲。

台灣眼鏡產值持續創新高。（示意圖，法新社）

眼鏡業產值驚艷 日本是最大買家

除了護國群山受到矚目外，台灣另一個產業也表現出色。根據經濟部統計，我國眼鏡業含矯正用眼鏡、太陽眼鏡、隱形眼鏡、潛水眼鏡、護目鏡等製造，受惠 Covid-19疫情，去年眼鏡產值攀升至346億元，連4年呈現正常長，持續創下新高。

今年在景氣緩步復甦帶動下，眼鏡業各產品訂單接續回流，推升今年前4月產值成長22.6%，表現亮麗。其中以隱形眼鏡為出口大宗，約占5成左右。

根據海關出口統計，今年 1-5 月我國眼鏡業出口金額 4.2億美元，年增 9%，其中以隱形眼鏡占 52.6% 居大宗。

台灣眼鏡業以日本為最大出口市場、美國次之。今年前5月出口到日本的金額為1.28億美元，占30.5%，主因受惠占比逾9成的隱形眼鏡不斷推陳出新，並透過自有品牌行銷海外，深受日本市場喜受。出口到美國的產品多數為護目鏡等其他眼鏡類產品，今年前5月出口9700萬美元（占23.2%），年增19%。

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