北富銀小富翁理財營今登場 兒童帳戶資產平均46萬元

台北富邦銀行2024年「小富翁理財營」今登場。（圖由北富銀提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕台北富邦銀行2024年「小富翁理財營」今日登場。根據北富銀統計，至今年5月底，北富銀小富翁帳戶已累積29.5萬戶，總資產1361億元，平均每位小富翁資產46萬元。

北富銀「小富翁理財營」1998年開辦，至今年已邁入第26年，培育超過7600名小富翁。

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今年小富翁理財營融入「金融安全」教材，透過桌遊的角色扮演與情境模擬，讓學童應用營隊所學，並從遊戲中學習常見金融詐騙手法及防範之道，養成「識詐力」與「防護力」；而「小小行員體驗」也新增ATM操作，讓營隊學員透過實機演練認識ATM功能，學習辨識帳戶重要資訊及預防ATM詐騙。

北富銀表示，至今年5月底，小富翁帳戶已累積29.5萬戶，年成長超過3.5%；小富翁帳戶總資產1361億元，平均每位小富翁資產46萬元。當中的資產配置，以存款佔比最高，超過五成，其次為保險及投資。

北富銀表示，希望藉由營隊的影響力，陪伴孩子及早建立理財素養，並為聽語障、偏鄉、弱勢學童開啟金融知識學習之門。

為落實金融友善的理念，今年小富翁理財營除開放30場供一般學童報名，另與中華民國聲暉聯合會、富邦文教基金會、富邦慈善基金會合作，增辦7場公益專場。

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