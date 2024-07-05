LINE Pay韓國跨境支付正式開通 新羅免稅店最高回饋25％

LINE Pay跨境支付首站韓國新羅免稅店今正式開通，LINE Pay董事長丁雄注（右）與韓國新羅免稅店總經理金泰昊（左）共同歡迎首批使用LINE Pay消費的台灣旅客。（LINE Pay提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕LINE Pay（7722）搶攻跨境支付商機，首站「韓國」今（5）日正式開通，LINE Pay宣布「新羅免稅店」為首波上線通路，台灣消費者可直接使用LINE Pay支付，並獲得最高25%的回饋。

LINE Pay董事長丁雄注表示，LINE Pay跨境支付首站選擇優先拓展韓國市場，且不同於其他支付業者，選擇與第三方支付平台合作再串接在地支付業者的跨境模式，LINE Pay直接開拓海外合作夥伴商店、開啟支付據點，並優先與產業龍頭品牌業者合作串接、簽訂獨家行銷合作。

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LINE Pay表示，台灣人熱愛出國旅遊，韓國是近年台灣人熱門旅遊目的地之一，無論是抵達、旅行期間、還是返國前，免稅店都是遊客必逛行程，因此LINE Pay台灣跨境支付服務第一步，就是選擇與韓國知名新羅免稅店合作。

慶祝新羅免稅店跨境支付服務正式上線，即日起至9月底止，使用LINE Pay於新羅免稅店首爾店、濟州島店支付可有LINE POINTS 15%回饋，於仁川機場店10%回饋，綁定中信LINE Pay卡、富邦Ｊ卡、永豐DAWAY卡，再加碼10%回饋，等同單筆最高可享25%回饋。

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