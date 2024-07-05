新青安首波查核上千戶 違規案件占比極低、多為轉租

公股銀行盤點新青安高風險戶1000多戶，初步查核違規案件占比相當低，多數為轉租。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部要求公股銀行查核新青安貸款高風險戶，8大公股行庫今日中午已繳交初步查核結果。據指出，公股銀行盤點高風險戶1000多戶，確認違規案件占比相當低，多數違規個案為「出租」，行庫將對違規個案追回利息補貼，並重談貸款條件等。

財政部2010年12月推出「青年安心成家購屋優惠貸款」，協助無自有住宅者購屋，由8家公股銀行以自有資金辦理。2023年8月推出新青安貸款，最高貸款額度提高至1000萬元、貸款年限延長至40年、寬限期延為5年，並由住宅基金及公股銀行補貼利息，目前共補貼2碼（0.5個百分點），期限至2026年7月底。截至今年5月底，新青安貸款累計核貸5萬7980戶、核貸金額4281億餘元。

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外界質疑新青安出現轉租、人頭戶等問題，財政部提出4大措施強化管理，並要求公股行庫查核高風險戶。據指出，8家公股銀行篩選高風險戶1000多件，目前確認違規案件占比相當低，多為轉租情形。

至於人頭戶，行庫主管表示，人頭戶較難認定，短時間內要確認違規比較困難。財政部官員也表示，上千萬房產極少有人會用人頭戶，如果是父母與子女之間，例如父母以子女名義購屋、幫忙子女清償房貸等，屬於人情之常，這類情況不會認定為違規案件。

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