TWQR里程碑！電支3大龍頭開通推手續費、回饋優惠

街口、一卡通、全支付等電子支付，現已支援TWQR掃碼付款。（取自TWQR網站）

〔記者徐子苓／台北報導〕電子支付龍頭街口支付本週宣布，已開通電支跨機構共用平台TWQR的「購物」功能，意即民眾可於全台TWQR店家使用街口支付App進行掃碼付款；再加上全支付、一卡通已分別於今年3月、6月開通，也就是電支3大業者都可支援TWQR掃碼支付服務，且全支付、街口開放以信用卡付款。

TWQR是代表台灣的共同QR Code，由財金公司推動，串連「銀行」和「電子支付」兩大支付體系。若電子支付業者全數加入，消費者無論使用哪家電子支付，只要掃一張「TWQR」就可付款，對店家來說，也不用在櫃檯擺滿各大電支的QR Code立牌，十分便利。

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如何使用TWQR？只要看到全台有張貼「TWQR立牌」的實體商家，付款時打開電子支付App，選擇掃描條碼後，對準並掃描TWQR QR Code，然後輸入支付金額，即可完成結帳。3大電支除了可綁定各家銀行帳戶付款之外，目前全支付、街口還支援用信用卡支付。

為了吸引用戶和店家加入TWQR的行列，3大業者紛紛推出優惠活動：街口方面，用戶可享街利存帳戶2%街口幣無上限、街口帳戶1%街口幣無上限等回饋。一卡通方面，用戶在8月31日前於6都指定店家消費，開啟一卡通iPASS MONEY APP，掃描TWQR立牌進行掃碼支付，消費金額可享10%儲值金回饋。

全支付方面，則是提供店家「0%手續費」的優惠，今年12月31日前加入全支付TWQR的商家，手續費減免至2025年12月31日，減輕商家營運壓力；而針對用戶端，12月31日前，PX Pay會員於全聯門市前月消費滿額，當月到全台近30萬個全支付合作店消費，最高可享全點4.5%回饋無上限。

全支付總經理游金榮表示，TWQR上線後，全支付將提供「超優惠手續費」創造「推力」，推動店家無痛移轉加入TWQR，並透過行銷活動產生「拉力」，刺激全台用戶使用電子支付消費，也促使店家習慣擺放全支付TWQR掃碼立牌，加速實現「一碼掃天下」的政策發展。

街口支付總經理范庭甄說，現階段先協助合作商家完成TWQR立牌更換，並提供完整教育訓練與使用說明，讓街口商家及用戶都能輕鬆透過TWQR QR Code完成收付款，下一步將推出更多行銷優惠，持續養成民眾使用TWQR服務的習慣。

一卡通董事長廖泰翔則表示，iPASS一卡通致力拓展多元支付場景及金融生態圈，對標政府2025年達到行動支付普及率90%目標，與財金公司攜手合作共同推動「TWQR」共用碼，有利於提升行動支付體驗及促進市場發展，落實「普惠金融」，更可成為智慧城市發展的基礎。

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