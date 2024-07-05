眼鏡業產值連4紅 高單價彩片熱銷日、中港

統計處發布我國眼鏡業產值。（經濟部提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部統計處今（5日）發布產業經濟統計簡訊「眼鏡業產值迭創新高」，統計指出，眼鏡業產值已創連4年正成長，去年產值更無懼通膨，攀至346億元，寫歷史新高；其中，眼鏡業產值以隱形眼鏡為大宗，近年約占5成左右，今年前4月出口日、中港地區高單價彩片，產值63億元、年增12.3%、美麗經濟持續發威。

統計處表示，我國眼鏡業含括矯正用眼鏡、太陽眼鏡、隱形眼鏡、潛水眼鏡、護目鏡等製造；貢獻度最高即隱形眼鏡，近幾年產值在160億元到189億元，占比約48%到55%。

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統計處指出，先前受惠Covid-19疫情，防疫用護目產品需求大增，帶動眼鏡業2020年產值年增4.8%，隱形眼鏡因民眾不外出，當時銷售有略受影響。疫後的2021、2022年隱形眼鏡產值持續成長，去年有受到全球通膨、升息影響，終端消費需求趨緩略降。

若看整體眼鏡產業產值，則是一路攀升，去年包括安全用眼鏡、矯正眼鏡片等產品業者接單量成長，產值攀升至346億元，迭創歷史新高，年增1.6%，連續4年呈現正成長。

統計處調查指出，今年景氣緩步復甦、庫存去化等，眼鏡業各產品訂單接續回流，推升前4月產值成長22.6%，包括隱形眼鏡、一般眼鏡及太陽眼鏡與其他鏡類及零配件均為正成長。

台灣眼鏡業以日本為最大出口市場、美國次之，今年前5月我國眼鏡業出口金額4.2億美元；以主要出口市場觀察，日本是台灣眼鏡業最大出口國，前5月1.28億美元，主因受惠占比逾9成的隱形眼鏡不斷推陳出新，並透過自有品牌行銷海外，深受日本市場喜受。

我第2大出口國為美國，但出口產品多數為護目鏡等其他眼鏡類產品，前5月出口9700萬美元；第3大出口國則中國及香港，前5月8800萬美元，產品以隱形眼鏡約占9成、居大宗。

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