國家級空頭？德國拋售沒收的比特幣 套現195億

德國政府近期出脫比特幣。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕德國政府近期不斷拋售沒收的比特幣，過去15天出售近 9641枚比特幣，價值逾6億美元（約台幣195億），成為比特幣下跌的因素之一。

綜合外媒報導，德國聯邦刑事警察局（BKA）在 2013 年從盜版電影網站 Movie2k 中，查獲約5萬枚比特幣，近期開始出脫套現。

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德國政府的錢包在 6 月 19 日轉移6500 枚比特幣至交易所，價值超過 4.25 億美元。近期又將價值超過 1.75 億美元的比特幣，轉移至包括 Coinbase、Kraken 和 Bitstamp 在內多個加密貨幣交易所，估計近期已經賣出9641 枚比特幣，價值逾6億美元。

這起國家級的賣壓被認為是比特幣走跌的原因之一，此舉還遭到德國聯邦議院議員 Joana Cotar 砲轟，他說，在美國，比特幣被視為一種戰略儲備貨幣，而德國政府的出售行為顯得短視。

根據資料，目前德國政府仍在鏈上標記地址中持有 4萬359 枚比特幣，總價值約 23 億美元。台北時間5日晚間8點02分，比特幣報價5萬5563.28美元，過去24小時下跌4%。

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