12家連鎖店跨域合作 創業故事躍上兒童舞台劇

台灣連鎖暨加盟協會和如果兒童劇團跨域合作，深入走訪12家知名連鎖企業創辦人及二代企業家，編織為創業家本土故事《超時空總動員2—閃神搶時間》。（台灣連鎖暨加盟協會提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣連鎖暨加盟協會和如果兒童劇團跨域合作，深入走訪12家影響台灣日常生活的知名連鎖企業創辦人及二代企業家，編織為創業家本土故事《超時空總動員2—閃神搶時間》，希望透過戲劇將這些勤奮堅持的領導人特質及正向熱情的DNA，對孩子產生潛移默化的效果。

台灣連鎖暨加盟協會表示，超時空總動員類似創業家的英雄聯盟，戲劇深入走訪12家影響台灣日常生活的知名品牌連鎖企業創辦人及二代企業家，這些企業家童年的真實故事從未對外發表，綜整這些勤奮堅持的領導人特質及正向熱情的DNA，融入全新創作的兒童故事，藉由戲劇讓孩子學會發揮天賦，創造獨特的成功密碼。

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台灣連鎖暨加盟協會副理事長蔡德忠表示，26家知名連鎖品牌共築跨域生態圈，包括三商餐飲、信義房屋、杏一醫療用品、曼都國際、全家便利商店、寶島眼鏡、禮客OUTLET、阿瘦皮鞋、金石堂、天仁茶業、旅行者（TRAVELER）、統一超商。

樺美食品（小美冰淇淋）、士潔、和德昌（麥當勞）、久勝旗幟、全聯、何嘉仁、新東陽、樂清、三商行（鞋全家福、昂路名鞋館）、台灣好家庭（TAKASHIMA高島）、金格食品、奇哥、頂呱呱、義美食品。

親自領軍投入全新創作的如果兒童劇團團長趙自強說，「超時空總動員」深入走訪三商集團創辦人翁肇喜、阿瘦總裁羅水木、頂呱呱創辦人夫人史區雪吟、曼都總裁賴孝義、金石堂總裁周正剛、天仁天福集團副總裁李勝治、義美董事長高志尚、全家便利商店會長潘進丁、信義房屋董事長周俊吉、何嘉仁董事長朱嘉宗。

旅行者董事長彭民雄、杏一醫療用品董事長陳麗如，以及三位二代創業家包括阿瘦董事長羅榮岳、曼都董事長賴淑芬、頂呱呱集團總裁史洪法等，這些領導人腳踏實地打拼的故事很難憑空想像，非常珍貴，在編劇老師涂谷苹的穿針引線下，巧妙的透過「時空旅行」，創造出融合冒險、神話、親情、和永不放棄的兒童舞台劇。

超時空總動員第1集《連鎖返應》超過5000名觀眾感動推薦，睽違2年，超時空宇宙再度運轉，全新第2集「超時空總動員2－神搶時間」於本週六和週日在台北城市舞台演出。

「超時空宇宙」三部曲之二部曲將著重於故事主人翁穿梭1980-1990的不同時空之間，看到這些企業家兒童和青年的時代是如何面對困難，在迷惘、沒有自信的時候是怎麼找到方向，希望透過戲劇讓孩子充滿無限的想像空間，並將這些勤奮堅持的領導人特質及正向熱情的DNA，對孩子產生潛移默化的效果。

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