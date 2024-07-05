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益登執行長于俊潔接任 啟動下一波創新成長

2024/07/05 17:31

益登科技今日舉行董事會，決議通過任命原策略長于俊潔為新任執行長暨總經理，並擔任董事職務。（益登提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕 IC通路商益登科技（3048）今日舉行董事會，決議通過任命原策略長于俊潔為新任執行長暨總經理，並擔任董事職務，他將帶領業務團隊深入開發多元應用，啟動下一波創新成長。

益登今並公佈內部自結6月營收為77.61億元，月減8.16%、年增2.43%，第二季營收達246.32億元，季減0.34%、年增8.13%，上半年累計營收為493.47億元，年成長5%。

益登原執行長侯靖圻因生涯規劃請辭，董事會對侯在任職期間的貢獻表達感謝。益登表示，新任執行長于俊潔具備近30年電子科技產業和管理經驗，他於2009年加入益登科技，擔任過產品協理、資深產品協理、業務單位副總經理、策略長等職務，在通訊、網通、物聯網等領域長期耕耘，帶領公司團隊共同成長。

于俊潔在加入益登之前，曾任職於微科半導體擔任資深協理職務。他是美國德拉瓦大學電機及電腦工程學學士，新埔工專電子工程科畢業。

益登科技董事長曾禹旖表示，電子通路業現正面臨著不同的機會和挑戰，除了元件銷售，產業有朝向模組化發展的趨勢。隨著智慧工廠、智慧醫療和生成式AI等新興應用的崛起，帶來了多種商機，益登致力於建構強大的團隊，為客戶、原廠提供高水準的服務。

于俊潔表示，益登持續與各領域傑出的合作夥伴緊密合作，掌握趨勢以開發多元化應用。他將帶領業務團隊，持續努力不懈，深耕人工智慧物聯網、節能科技等新市場，邁向下一階段的創新成長。

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