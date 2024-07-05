名師解盤》蔡明翰：權值股休息 中小型族群轉強

國泰證期顧問處協理蔡明翰。（資料照）

國泰證期顧問處協理蔡明翰

美股因美國獨立紀念日休市，導致今天亞股沒有明確方向，而亞洲指數大部分都維持在平盤附近震盪，台股今天也是維持這個小幅震盪的狀況，終場加權指數小漲了34點，收在23556點，成交量仍有接近5000億左右，看起來人氣並沒有明顯退潮，因此無論是目前的美股和台股，都是維持多頭的格局。

美股的部份持續震盪創高，包含那斯達克綜合指數及S&P 500指數都持續創歷史新高，台股的部份也維持持續衝高的格局不變，主要的市場反應除了基本面持續上修之外，近期在通膨的數字慢慢獲得控制，加上銷售跟就業數字有出現鬆動的現象，因此美國聯準會後續對降息的機率有比較明顯的提升，市場目前也預期9月降息的機率達到7成，也可能會有2次降息的機會，分別在9月跟12月。

請繼續往下閱讀...

以整體架構來說，除了基本面相對優異之外，今年下半年還有另一波的緊縮轉寬鬆的資金行情，因此目前台美股都有機會維持強勢格局，尤其是美國科技類股由AI帶動的情況下，台灣的AI相關族群自然有機會帶動加權指數持續創高。

不過，因為美國休市，導致電子權值股包含台積電、鴻海，還有聯發科都呈現休息，聯發科甚至稍微震盪拉回，以目前來說，多頭格局不變的情況下，整理過後仍然有持續創高的機會，比較好的現象就是權值股休息的時候，可以看到中小型族群隨即出現比較顯著轉強，今日的OTC反而是呈現大漲，再創波段新高，所以整體架構可以看到盤面結構維持健康輪動格局。

今日中小型族群就相對強勢的個股，包含面板設備、半導體設備還有自動化機器人相關個股，近期來講已經延續相對強勢，今天還是盤面比較重要的一個主流，中小型族群除了強者恆強之外，近期整理過後相對位階偏低的個股也都有陸續轉強，包含PCB、散熱或光學鏡頭等，在電子零組件的個股在整理過後都有出現轉強的狀況。

以目前來講，權值股跟中小型族群維持健康輪動，但因為資金有限，所以通常會呈現蹺蹺板的效應，當權值股強勢的時候中小型股就休息，而權值股休息，中小型族群維持強勢，若這個節奏能夠延續，對於指數來講是一個比較正向的因子，但如果權值股跟中小型股同時出現轉弱現象，可能會打擊市場信心，整個漲勢就有可能會呈現趨緩，或者是中小型族群跟這個權值股同步出現大幅轉強的狀況，短線就有可能會有過熱的疑慮，也可能會導致這個漲勢暫歇，目前來講健康輪動反而是把握比較好的節奏，只要這個整體架構沒有出現太大改變之前，指數震盪整理之後都有持續創高的機會。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法