玉晶光上半年營收年增7成 下半年營運更加溫

玉晶光6月營收15.56億元。圖右為董事長陳天慶、左為總經理郭英理。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學鏡頭大廠玉晶光（3406）今日公告6月營收15.56億元，月增0.06%、年增34.5%，上半年累計營收102.24億元，年增達70.57%，創同期新高。玉晶光今日表示，上半年成長主要來自手機產品線、客戶舊機種拉貨力道猶在，下半年邁入旺季、營運將勝上半年，並強調沒有市場傳言的掉單狀況。

第3季蘋果（Apple）新機種將問世，展望未來，玉晶光表示，第3季因新機種進入量產、是傳統旺季，目前訂單正常、並無市場傳言被抽單的疑慮，在市場需求不變、生產順利前提下，下半年營運會優於上半年。

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玉晶光董事長陳天慶日前表示，潛望式鏡頭正待驗證、已小量出貨，對未來取單抱持樂觀看法；總經理郭英理則表示，今年產品規格的重點放在品質要求提升，包含可變光圈、光圈變大、鏡頭尺寸與高度壓縮等，技術會越來越困難，不過玉晶光樂於迎接挑戰。

針對VR（虛擬實境）領域，玉晶光則表示，美系客戶高階機種在全球上市、有望帶動銷售表現，並持續配合客戶研發新機種，今年營收佔比目標達到20%至30%；也持續耕耘智慧眼鏡（Smart Glasses）領域客戶。

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