受惠新機發表 宏達電6月營收月增1.11倍

受惠新機發表，宏達電6月營收月增1倍以上。（宏達電提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕受惠新機發表，宏達電（2498）6月營收4.03億元，月增111.3%、年減16.8%，創今年以來新高；累計1至6月營收13.61億元，年減35.7%。

宏達電於6月12日發表最新U系列手機 HTC U24 pro。HTC全球業務暨行銷資深副總裁黃昭穎表示， U24 Pro，透過AI技術強化拍照等核心功能，同時提供消費者創新的XR體驗，是全球第一款同時支援VR、AR及AI三種創新應用的智慧手機，為消費者帶來全方位的實用創新，並有信心超越前一代U23 Pro的成績。

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HTC U24 pro初期在台灣HTC網路商店、各大電商平台，以及中華電信、台灣大哥大、遠傳電信的門市和全台187家經銷門市選購，後續將會在歐洲等國家上市。

黃昭穎說，HTC不僅將手機視為日常生活中的行動通訊工具，而是整體 AI、AR、VR、MR 生態系統的一部分。手機成為消費者無縫接軌穿梭虛實世界的入口之一，將不斷嘗試各種可能，朝著整合各項關鍵技術、成為更易上手的整合性生態系統裝置之一邁進。

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