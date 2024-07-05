7-ELEVEn台灣第7000店達陣 首度導入電動車充電機器人

統一超商（2912）旗下7-ELEVEN在台灣的第7000店達陣。（統一超商提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕統一超商（2912）旗下7-ELEVEn在台灣的第7000店達陣，落腳統一集團發源地台南，命名為「首府門市」，將於7月7日早上7點開始試營運，7月10日正式開幕。

7-ELEVEn於1980年在台灣開出第1家，也是台灣第1家24小時營業的便利商店，自此開啟台灣便利商店產業蓬勃發展，至今全台已有逾1.3萬家便利商店，相當於每1703人就有1間便利商店，密度僅次於南韓。

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7-ELEVEn第7000店「首府門市」，團隊費時1年打造創新複合生活平台，與康是美、星巴克聯合展店，滿足多元生活體驗，攜手提供美好、美麗與美食優質生活。

統一超商表示，時值台南建城400年，統一集團秉持創辦人高清愿「積極開創」精神，7-ELEVEn、康是美、星巴克創造更形豐富且美好的消費體驗，為生活產業再立新維風貌。

7-ELEVEn「首府門市」外觀以橘色漸層鏤空窗花和金色弧形線條為設計特色，閃耀著不朽光輝，致敬台南古都歷史風華之餘，更期勉統一集團永續發展與生生不息的企業精神。

門市內融合台南古都風姿雍雅，展演OPEN!家族全新肖像，亦引入超級市場等多元複合業態，獨家嚴選展售台南文創專區及在地特色品牌生活選物，更導入電動車使用的「E-HERO 3移動式充電機器人」。

康是美「首府門市」櫃台設計以玻璃磚為基調，引進國際專櫃級保養品及專業醫美商品，精選國際彩妝與香水等超過50個美妝品牌，結合彩妝師免費試妝諮詢服務。

同時配置專業藥師，滿足保健品與藥品需求，並與CANDO合作，進口超過4000項日本雜貨，結合高端髮品及生活用品，全面滿足在地消費者對健康與美麗的追求。

星巴克「首府門市」為首家結合鹽山白雪美景概念設計，將曬鹽意象襯托出潔白如雪般的場景，外觀以玻璃穿透帷幕為主體，如鹽山般的雪白色線條點綴，打造夢幻如雪般的門市。

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