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大立光上半年營收年增29％ 7月拉貨動能強過6月

2024/07/05 17:03

大立光6月營收40.41億元。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學鏡頭股王大立光（3008）今日公告6月營收40.41億元，月增16%、年增50%，連續第11個月正成長，上半年累計營收222.98億元、年增29%。邁入光學產業傳統旺季，大立光今表示，7月拉貨動能會比6月好。

大立光第2季累計營收則為109.9億元，季減3%、年增34%。董事長林恩平日前保守表示，因整體經濟壓抑、影響需求面表現，今年光學產業沒有比去年好，營運高峰將落在9月至11月，期望今年手機賣得好一點，但實際銷售狀況無法預估。

針對新機規格升級趨勢，林恩平也說，高階機種銷售看平，新規格數量也沒有特別多、許多沿用舊規格；大立光將於本月11日舉辦法說會，市場期待林恩平釋出手機市況、鏡頭規格升級趨勢最新看法，以及大立光毛利率走勢。

從產品比重來看，大立光6月以1000萬畫素佔比50%至60%最高，2000萬畫素以上產品佔比10%至20%，800萬畫素產品佔比在10%以下，其他產品則佔30%至40%。

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