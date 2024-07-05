6月CPI年增2.42％ 房租漲幅續創28年新高

主計總處公布6月CPI年增2.42%，其中房租漲2.59%。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今公布6月消費者物價指數（CPI）年增2.42%，漲幅續擴大，為近4個月新高，主因蔬果、外食、房租、掛號費及電價上漲，其中水果漲22.6%、為近2年新高，房租上漲2.59%、漲幅續創28年新高；不過，17項重要民生物資6月平均年跌0.14%，其中雞蛋續跌18%。

主計總處表示，6月CPI較上年同月漲2.42％，主因 水果、食用油、蔬菜及外食費等食物價格上漲，房租及診所掛號費等續呈漲勢，加上電價調漲，以及娛樂服務與汽機車維修及停車等交通服務價格走升所致；但蛋類因雞蛋供過於求致價跌，抵銷部分漲幅；若扣除蔬果及能源， 核心 CPI漲1.83%，與上月差不多。

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根據調查，CPI的368個查價項目群，扣除5項本月非屬產季水果（棗子、釋迦、柑橘、柳丁及柿子，本月權數為零）後，上漲者158項，權數合計57.7％，下跌者152項，權數合計26.2％。

CPI指數7大類中，以食物類年漲4.16%最多，主因水果受近期多雨及去年低基數影響，價格漲22.6%，加上食用油、蔬菜、調理食品、外食費各漲6.23%、4.55%、2.87%及 2.78%；但蛋類因雞蛋供過於求，價格下跌15.52%，抵銷部分漲幅。

另，醫藥保健類年漲3.78%次之，主因部分醫療院所調漲掛號費，及去年7月起實施「健保部分負擔調整方案」，調高健保門診藥品與急診部分負擔，醫療費用上漲6.24%、創18年新高。此外，居住類漲2.27％，主因電費、房租及住宅維修費分別上漲5.21%、2.59%及2.5%，其中房租漲幅創28年新高。

至於行政院穩定物價小組關注的17項重要民生物資，6月平均較去年同月下年跌0.14%，主因雞蛋下跌18.17%，衛生紙、面紙及紙巾跌2.45%，鮮奶也跌1.99%。

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