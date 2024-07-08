LTN經濟通》法國右翼抬頭 歐洲剉咧等？

2024年法國國會下議院「國民議會」選舉，外界憂心，法國將可能進入政治極度不穩定的時期。（法新社）

法國恐財政失控 引爆歐債危機

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2024年法國國會下議院「國民議會」選舉正在舉行，受歐洲右派勢力崛起，在6月30日的首輪投票中，極右派「國民聯盟」（RN）拔得頭籌，這意味著法國很有可能誕生「極右內閣」，或是「左右共治」局面，外界憂心，和中間派聯盟相比，無論是國民聯盟還是左翼聯盟「新人民陣線」（NFP）的政策，都有擴大政府赤字的風險，未來法國將可能進入政治極度不穩定的時期，恐讓政府財政失控，甚至再度引爆「歐債危機」。

極右派在這次歐洲議會改選中，重挫傳統中間派氣勢，曾在法國總統大選中敗給馬克宏的「國民聯盟」精神領袖瑪琳．勒班（Marine Le Pen），這次反攻成功，促使馬克宏做出政治豪賭，宣布提前解散下議院「國民議會」，重新選舉。

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在6月30日的首輪投票中，國民聯盟獲得優勢，得票率高達33.15%，左翼聯盟「新人民陣線」以28.1%居次，現任法國總統馬克宏所屬「復興黨」與中間派盟友組成的「同在」（Ensemble），僅以20.76%的得票率排名第3。儘管選舉結果還要等7月7日舉行的第2輪投票結束才會知道，但外界並不看好中間派聯盟最終能取得優勢。

在首輪選舉結束後，反對極右翼的群眾，聚集在法國巴黎共和廣場舉辦抗議活動。（彭博）

法國右翼立場極端

英國《金融時報》分析指出，立場極端的政黨把持國會，可能導致法國陷入長期不穩定、財政預算激增、引致經濟和社會危機，這也將讓歐盟面臨外交和財政方面的難題。

《紐約時報》在7月2日的報導中分析，若最終選舉結果，是國民聯盟獲得「絕對多數」，馬克宏或許將被迫與右翼總理合作。國民聯盟已表態，將由28歲的主席巴德拉（Jordan Bardella）爭取總理職務。指出，馬克宏和巴德拉的觀點相左，雙方的合作關係肯定不會融洽。

但如果國民聯盟只獲得「相對多數」，馬克宏將面臨一個龐大的極右團體，以及一個龐大的左翼和極左聯盟，還不清楚馬克宏要如何組織執政聯盟，《紐約時報》認為，唯一可能的選項是成立某種形式的看守政府，等待1年後憲法允許議會再次解散。

《金融時報》分析指出，立場極端的政黨把持國會，可能導致法國陷入長期不穩定、財政預算激增、引致經濟和社會危機。圖為法國國民議會。（美聯社）

右翼政策 致法股連跌

萬達研究（Vanda Research）高級策略師帕特爾（Viraj Patel）表示，雖然法國股市最初的拋售，是擔心國民聯盟推出民粹主義政策，但最近幾天，左翼的政策引起了市場更大的轟動。這些措施包括提高最低工資、凍結低收入家庭一些必需品的價格以及改變所得稅級距。

無論是國民聯盟還是新人民陣線，都希望扭轉馬克宏2023年提高退休年齡的舉措，並表示將透過增加對富人的稅收，來彌補部分較高的財政支出。

一些分析師警告說，法國左翼和右翼的財政提案，可能引發「特拉斯（Liz Truss）式」的危機。特拉斯僅擔任英國首相45天就黯然下台，起因是她宣布了一系列大幅減稅措施等，震驚市場。

馬克宏政府2023年推動退休金改革，將現行的退休年齡從62歲提高至64歲，引起一系列罷工和示威活動，（法新社）

法國公共財政狀況 已受到外界關注

法國財政面臨的問題之一，是歐盟規範要求成員國將預算赤字控制在國內生產毛額（GDP）的3％以內，總債務控制在60％以內。不過法國政府2023年舉債額遠高於原先計劃，預算赤字在GDP佔比從2022年的4.8％，上升到了5.5％，不只高於歐盟3%的上限，還成為歐元區第2高的國家，僅次於義大利。

雖然馬克宏政府承諾，要在2027年將預算赤字在GDP佔比降到3%，但選後似乎仍無法實現。

另外《路透》分析認為，法國的公共財政狀況，已經受到評級機構、金融市場和歐盟的密切關注，指出法國各主要政黨雖然都已經承諾增加支出，但籌資計畫缺乏細節，而且並不總是有效實現。

法國的公共財政狀況，已經受到評級機構、金融市場和歐盟的密切關注。（路透）

法各政黨大開政策支票

國民聯盟表示，若主政的話，將減少能源增值稅 （VAT），從現有的20%降低至5.5%，還希望取消自7月起縮短的失業救濟金發放期限，還計畫將養老金與通膨掛鉤，將20歲或之前開始工作的人的退休年齡降低至60歲，並免除部分30歲以下工人的所得稅，把教師和護理人員的工資給提升，以及希望繼續減少地方商業稅。

2023年時，法國退休年齡從62歲提高至64歲，國民聯盟希望把這規定給取消，將以「更進步」的制度來取代，具體細節尚待確定。國民聯盟表示，將堅持現有計畫，削減預算赤字，以履行法國對歐盟夥伴的承諾。

新人民陣線則表示，他們的首批措施，包含給公務員加薪 10%，提供免費學校午餐、生活必需品和交通費，同時將住房補貼提高10%。他們表示，可以透過對超額利潤徵稅，以及恢復對金融資產徵收財富稅，來彌補這些成本。

新人民陣線也將取消2023年提高退休年齡的計畫，並希望最終將退休年齡降至60歲，他們並不打算減少預算赤字，並拒絕接受歐盟的財政規則。

另一方面，從法國審計法院到國際貨幣基金組織（IMF）等機構，在大選舉行之前，就對馬克宏所屬復興黨的政策，產生了嚴重疑慮。該黨承諾從2025年起，將電費下調15%，並將退休金上漲幅度與通膨率的上升幅度相匹配，還表示將提高公共部門的工資，但並未說明提高多少。該黨仍致力於不廣泛加稅，並將提升父母可以免稅贈與子女的金額。

稅收成為本次法國選舉的重要議題之一。（法新社）

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