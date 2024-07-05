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加密貨幣大屠殺三大元兇 單日蒸發5.5兆元 、最糟尚未到來

2024/07/05 18:00

加密貨幣市場的總市值單日縮水超過1700億美元（台幣5.5兆元）。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕加密貨幣比特幣在Bitstamp交易所暴跌至5萬3350美元，為5個月以來的最低水準，分析師擔心最糟糕的情況尚未到來。根據CoinGecko的數據，過去24小時整個加密貨幣市場的總市值縮水超過1700億美元（台幣5.5兆元）。

加密貨幣遭到大屠殺，投機者目前面臨三大挑戰因素，包括對美國比特幣ETF需求的減弱，政府處置被查封代幣的跡象，以及美國政治動盪帶來的難以分析影響。

CoinGecko的數據顯示，截至倫敦時間上午9:20，比特幣價格在24小時內下跌超過6%，觸及5萬4237.18 美元，為2月底以來的最低水平。競爭對手以太幣下跌約10%至2萬869.36 美元。

根據加密貨幣分析平台Santiment提供的數據和提及「賣出」的次數來看，社群媒體顯示出歷史性的恐懼、不確定性和懷疑水平大增。

分析師預計未來幾天比特幣的價格走勢將會惡化。目前看到的拋售活動顯然令投資者感到不安，將推動更多的賣壓。

比特幣價格跌幅一度擴大至超過7%，至5.5萬美元下方，最低觸及5萬3883美元，本週跌幅超過10%。以太幣下跌超過8%，至2891美元，爲一個半月來的低點。

今年年初，在美國推出現貨ETF之後，比特幣表現強勁，於3月中旬創下7萬3803.25美元的歷史紀錄。然而，自那以來，比特幣已經下跌超過21%。

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