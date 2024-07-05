738個AI應用項目折戟 停止運行3大原因曝光

根據AI工具聚合網站「DANG」顯示，截至今年6月已有738個AI項目停止運行。（資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧熱潮推動，開發商也不斷開發各種AI應用，帶動AI應用項目如雨後春筍般冒出，但也有些折戟。根據AI工具聚合網站「DANG」顯示，截至今年6月份，已有738個AI項目停止運行，這些AI項目停運的原因包括套用模式不當、獲利模式單一，以及資本不足以對抗產業巨頭等3大因素。

其中，Chadbot、AI寫作等文生文的產品約271個、約佔37%；AI繪畫、AI設計等文生圖等產品共有216個、約佔29%；AI語音、AI影片等產品共有73個、約佔10%。另外，程式代碼工具、SEO優化工具等其他類別的產品約佔24%。

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這些AI項目停運的3大原因，包括套用模式不當、獲利模式單一，以及資本不足以對抗產業巨頭等。

據報導，許多AI項目透過套用同業的AI產品，直接改裝成自己品牌，除產品相似度高，但實用性太弱，僅有娛樂效果，例如AI pick up lines（AI搭訕文案產品）。因此，通常這類產品留不住長期用戶與獲利能力不足，最後被迫關停。

獲利模式單一的AI產品，就得取決於定價機制是否合理，及產業巨頭是否同場競爭。以文生圖產品pure PHOTOS APP為例，因為面對的企業用戶不賺錢，今年5月開始嘗試隨用隨付的收費模式，因轉變太晚，未能挽回頹勢。

不過，即使產品、設計精巧，定價機制也合理，一旦產業巨頭下場競爭，這些新創AI公司將受衝擊。最典型例子是曾經被視為Google 競爭者的AI搜尋引擎Neeva，主打無廣告無追蹤器，優先考慮用戶隱私，一推出就廣受關注。

Neeva曾獲紅杉資本、Greylock Partners等投資，整體融資金額高達7750萬美元（約新台幣25.14億元）。在Google和微軟等巨頭擠壓下，僅經營4年就永久關閉其搜尋引擎。1個月之後，雲端資料庫公司Snowflake（SNOW-US）以約1.5億美元（約新台幣48.6億元）的價格收購了Neeva。

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