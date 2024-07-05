西華飯店容積率933％沒問題、京華城840％被調查 網曝關鍵

京華城容積率問題持續受到外界關注。（京華總部集團提供）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕民眾黨主席柯文哲於台北市長任內將京華城土地容積率從392％提高為840％，引起各界質疑。有網友進一步指出，西華飯店因改建獲得933%的容積率，為何沒被調查，質疑北市議會所組成的京華城案調查小組的公正性，並點名調查小組召集人游淑慧（藍營北市議員）是郝龍斌的心腹大將，猛打京華城容積率恐有報私人恩怨之嫌。還有網友PO出游淑慧政治獻金的捐贈者大都是建商，嘲諷「游淑慧簡直是營建ETF」。

游淑慧6月14日受訪透露，小組成員有發現該案涉及金流問題，建議交由廉政署與司法調查。對此，京華城稱，游淑慧說法誤導受眾、損及商譽；威京總部集團則於6月底指出，游議員蓄意誤導有不法情事，影響社會大眾觀感，因此，京華城公司將會再度提出告訴。

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有關京華城容積率問題目前持續受到外界關注，不過，游淑慧因曾任職郝市府辦公室6年，是郝龍斌的心腹大將，此次擔任台北市議會組成京華城案調查小組召集人，外界建議游利益迴避，退出台北市議會的京華城案調查小組。

還有人提出，最近的西華飯店危老改建，容積率高達933%，並未受到質疑，而京華城的容積率為840%，則遭到調查，網友在Dcard發文質疑，台北市容積率也流行各自表述？

網友指出，北市商四用地法定容積率為800%，西華飯店因改建獲得933%的容積率為何沒被調查？整個看起來都超詭異跟亂七八糟，「我不覺得現在的議會跟小組有保持公正性，游淑慧打柯文哲很沒道理？看起來就是為了報私人恩怨吧」。

網友也紛紛留言發表看法，還PO出游淑慧政治獻金的捐贈者，直言：「游的政治獻金一堆來自建商，根本就是靠建商在選的，還在那邊反京華城，根本雙標，游淑慧簡直是營建ETF」；另有網友說，「游淑慧真的能公正調查京華城案嗎？我很懷疑」、「游淑慧這麼在意京華城，不去管西華933%，是不是因為沒有學到巧芯先把房買好失了先機」。

1位網友則指出，監察院當時有針對郝龍斌市府的「臺北好好看案」發表調查報告，揭露臺北市政府的兩大嚴重缺失：計畫沒有興建重大建設，使用基地也不是當初規劃的地點，有適法性問題，那時候游淑慧是在郝龍斌政府內，怎麼不先自證清白，一直想查別人」。

網友PO出游淑慧政治獻金來源。（圖取自Dcard）

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