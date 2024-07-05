不離不棄！他曝台積電「零股塔」4年計畫 網友點讚高報酬

網友近日分享，他自2020年開始持續零股買進台積電，4年股數1156股、報酬率達76.40%。（圖擷取自Dcard）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股指數屢創新高，台積電股價衝上1000元、登千金股行列，高價股投資讓小資族進場門檻更高，5日收盤價1005元，若買1張不含手續費，要花費100萬5000元。不過有網友近日在Dcard分享，他自2020年開始持續零股買進台積電，不設高點、不停損、不停利，迄今4年，隨著台積電股價衝上1000元，他也秀出自己存零股買台積電截圖成果，4年股數1156股、報酬率達76.40%，他開心表示，終於有可觀報酬。

台股指數屢創新高，台積電股價衝上1000元、登千金股行列。（彭博資料照）

Dcard一篇題為「分享台積電零股塔計畫」的文章引起熱議，原PO指出，他自2020年8月開始零股入手台積電，從435元一路漲到600多元，再從600多元跌回500元、400元、300元，這期間不停損，有資金，不管手續費，持續買進。

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他指出，本金不多也能利用零股做資金分配，一路承接，硬買到漲。現在台積電股價突破1000元，他也在文章中曬出截圖，4年股數來到1156股，報酬率76.40%，平均均價567.31元，付出成本約65萬。

原PO說，一定會有人說他是運氣好，不過原PO認為，台積電是科技進步的重要推手，蘋果、輝達、微軟、特斯拉等等，所有人日常生活所需都離不開台積電晶片，而AI出現也只會讓需求更旺盛，目前台積電一堆廠也還在建設中，也有技術領先的護城河，沒有不買進的理由，也沒有賣出的理由。

他表示，對一間公司夠有信心和研究，就能抱的長久，也要持續關注基本面的變化，600的台積電一路下跌，但整體公司營運也沒有太大變化，那停損的意義是什麼？反而是繼續買進撿便宜的好機會。

文章最後，原PO表示：「總歸一句話，持續買進，長期持有。3年後上看1500以上。」不過他也提醒，沒有任何投資建議，單純個人想法，請自行評估。

此篇也受到不少網友回應討論，有網友佩服原PO的堅持，「幾股幾股的買，還可以買到1000多股真是厲害」、「真的是積少成多，不賭又有毅力，可惜不是發生在自己身上」。

還有網友表示「穩健的公司就是持續買進，沒在跟他停損的，恭喜你」、「真的是零股塔」、「能堅持真的厲害」。

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