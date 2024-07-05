台積電千金路才剛開始？他曝「1技術關鍵」世界無對手

台積電股價衝上1000元、登千金股行列。（中央社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電股價衝上1000元、登千金股行列，有PTT網友分析，台積電在先進製程3奈米以下，可說是全世界上已經沒有對手了，台積電股價1000元只是開始，股價上看1500至2000元。

原PO表示，台積電衝上千元，一定很多人選擇高歌離席，但他認為，市場會讓台積電摸到1000元，代表市場認可台積電價值就是1000元以上。他指出，1000元的台積電只是剛開始，「魚尾巴才真正開始，魚尾有多長要用想像力」。

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原PO解釋，先進製程3奈米以下，台積電可以說全世界沒有對手，對手幾乎不可能追上了，因為不只技術門檻高、資本門檻高，還要國家水電土地基礎設施好、本土供應鏈齊全才有辦法。

他表示，台積電本益比應該要比照美股、至少30倍，有人估台積電今年賺40億、明年賺50億，2奈米好像研發進度也不錯，看好台積電目標價到1500至2000元。

其他網友紛紛表示：「你們會發現1500很快就來了」、「你會懷念900元的台積電」、「1000元以下無腦買，無腦接刀」、「1000塊以下是禮物...」、「台積電目前到2027年以前，三星跟英特爾製程都輸現有產品，要贏3年後再來說」。

另有網友提醒，「川普選上的話要小心被開刀」、「2000元要等多久，時間成本加上去就不香了」、「先站穩1200元吧，有1500就算高標」。

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