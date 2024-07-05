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「撕毀貼紙保固無效」違法 2台廠遭美政府警告限時改善

2024/07/05 15:18

為避免用戶私自拆開電腦零件造成損壞，部分電腦廠商會在產品貼上「撕毀除保固無效」的貼紙。（擷取自維基百科）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為了避免用戶私自拆開電腦零件造成損壞，部分電腦廠商會在產品貼上「撕毀除保固無效」的貼紙，但這項規定在美國被FTC聯邦貿易委員會認定屬於侵害消費者權益，屬於違法行為，要求技嘉、華擎ASRock於30天修正保固政策。

據報導，技嘉、ASRock因旗下的電腦、顯卡、主機板等產品會以貼紙作為保固的判斷標準，對消費者的維修的權益構成阻礙。

其中，華擎在保固條款的第一行就表明：如果產品遭到人為修改、毀損，或者以其他方式遭到篡改，例如開啟外殼或安裝／拆除內部零件，那麼由製造商所提供的保固，將會被視為無效。技嘉也在保固條款中指出，如果產品內部的製造貼紙被移除或損壞，那麼該產品將不再享有保固權利。

今年5月台灣電腦大廠華碩也遇到了類似的問題，當時用戶因GPU損壞向華碩報修，但華碩以刮傷導致GPU無法正常運作，不在保固範圍內、需額外支付維修費用，向用戶報價3758.23美元（約新台幣12.2萬元）。最後華碩提供30%特別折扣、報修費用2750美元（約新台幣8.9萬元），以更換有缺口的GPU電源連接器。

FTC認為，以保固貼紙的破壞與否來判定產品保固，將使得用戶的維修權遭到損害，已經違反了馬格努森-莫斯保固法（Magnuson-Moss Warranty Act，MMWA），該法律賦予FTC管轄消費產品保固服務的權力。

美媒報導，FTC已保留現有版本的保固內容頁面，並強烈要求這些廠商必須在30天內完成保固政策的修改，否則委員會將會提出法律訴訟。

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