台積電股價為何能上1000元？ 蔡正元再分析：靠黑天鵝

前國民黨立委蔡正元過去曾表示，台積電股價不可能達到1000元。（資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕晶圓代工龍頭台積電（TSMC）股價昨（4）日突破1000元大關，前國民黨立委蔡正元2年前「台積電股價不可能達到1000元」的言論，也被網友翻出來狠狠打臉。蔡正元昨登上政論節目《頭條開講》時，被問到對台積電股價的看法，他坦言，台積電股價不可能上1000元，的確是他講過的話，他2年前是這樣判斷的，至於現在台積電能上到1000元只有一個原因，就是OpenAI發生了，還稱台積電之前掙扎很久都上不了1000元，是靠這波黑天鵝事件才上去，「那我能預測黑天鵝事件，就能當上帝了」。

蔡正元在節目上描述ChatGPT是「豬沒有養肥，肥到狗身上」，認為OpenAI沒有因為Chat GPT賺到多少錢，但是幫Chat GPT設計晶片的輝達賺到錢了，大家都要搞生成式AI，所以去搶輝達的晶片，輝達股價因此大漲，而輝達的代工廠商就是台積電。

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蔡正元緊接著說，若2年前要他預測輝達能漲10倍，他才不相信，「對於股票市場的預測，這是非常標準的黑天鵝事件」，認為台積電之前掙扎很久，上不了1000元，完全是靠這一波的黑天鵝上去，「那我能夠預測黑天鵝，我就能當上帝了」。

蔡正元還說，如果是在OpenAI之後，再問他台積電股票，他就會預測能上1000元，但他當時講的時候，還沒有OpenAI，輝達的股價也還趴在地上。

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