LTN經濟通》中國倒退嚕 一夜回到解放前？

「人民公社」制度於1958年開始實施，因導致中國嚴重的經濟倒退和社會問題，在1984年遭倒廢除。（美聯社）

「農村集體經濟組織」完成立法 自2025年5月1日實施

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國國家主席習近平6月28日簽署第26號主席令，宣布「中華人民共和國農村集體經濟組織」已經由第14屆人大代表常務委員會通過，自2025年5月1日實施，這意味著中國在農業和農村管理上的重大變革，重新強調了集體經濟的地位。

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根據《農村集體經濟組織法》指出，農村集體經濟組織是以土地集體所有為基礎，實行家庭承包經營和集體經營相結合的區域性經濟組織，包括鄉鎮級、村級及組級農村集體經濟組織，而該法旨在發展壯大新型農業集體經濟、鞏固社會主義公有制，以提升中國共產黨農村基層組織力凝聚力，並鞏固黨在農村執政根基的重要保障。

不過當此法公布後，引發外界廣泛關注與批評，其中經營YouTube頻道的資深媒體人王劍指出，「集體經濟就是公有制，接下來就是人民公社」，不少人認為中國這是在加速「開倒車」，有報導指出，若回歸上個世紀50年代末實行的人民公社制度，會過度降低人民的勞動積極性，最終導致經濟倒退、工業停頓的結果，甚至會造成數千中國人民被活活餓死。

後來中國在改革開放後，將人民公社制度徹底廢除，迎接市場經濟的同時開始逐漸崛起，如今通過《農村集體經濟組織法》恐怕將重蹈覆轍過去的悲慘歷史，引發外界巨大反彈。

《農村集體經濟組織法》旨在發展壯大新型農業集體經濟、鞏固社會主義公有制。（新華社）

農村集體經濟組織 涵蓋城鎮居民

據了解，《中華人民共和國農村集體經濟組織法》將進一步調整關於農村集體經濟組織成員定義、成員確認制度的規定，強化有關的救濟措施，以更好保障農村集體經濟組織成員，特別是婦女等的合法權益。

依照此法規定，國家將保護農村集體經濟組織及其成員的合法權益，且任何組織及個人不得侵犯，會通過財政、稅收、金融、土地、人才以及產業政策等扶持措施，來促進組織發展，並壯大新型農村集體經濟。

人民法院報6月26日報導，根據草案三次審議稿，首先調整「農村集體經濟組織成員的定義」，將「農村居民」修改為「居民」，以涵蓋「村改居」後成員轉為城鎮居民，但農村集體經濟組織仍然保留的情況，而修改後的定義為「農村居民」修改為「居民」，以涵蓋「村改居」後成員轉為城鎮居民，但農村集體經濟組織仍然保留的情況」。

草案規定，農村集體經濟組織通過成員大會確認組織成員；確認農村集體經濟組織成員，不得違反本法和其他法律法規的規定，並且刪除「其他集體經濟組織成員因生產生活需要或其他原因加入」的規定，防止實踐中被濫用，另外，對於婦女出嫁後的身份定義，三次審議稿也明確指出，無論是「從夫居」，還是仍在娘家居住，只要未取得其他農村集體經濟組織成員身份，原農村集體經濟組織都不得取消其成員身份。

有網友認為，自中國國家主席習近平開始執政後，中國隨時都有可能「一夜回到解放前」。（美聯社）

公共食堂制度 加劇糧食危機

「人民公社」制度是中國人心中的悲慘過去，該法於1958年開始實施，當初設立旨在通過集體化生產與政社合一的模式，來提高農業生產效率和社會管理水平，但因導致中國嚴重的經濟倒退和社會問題，在1984年遭倒廢除。

一名中國筆者魯云湘將《農村集體經濟組織法》及《人民公社制度》進行分析比較，人民公社制度主要的特點是「政社合一」和「集體化生產」，這一模式在初期確實提高農作物的生產效率，但隨著時間推移，過度集體化導致農民勞動力下降，最終導致經濟倒退及糧食短缺的情況，而「公共食堂制度」的失敗，更是加劇了糧食危機，導致農村經濟和農民生活質量大幅下降。

而如今的新制度《農村集體經濟組織法》，旨在現代化管理和技術的支持下，試圖通過集體食堂等措施，降低個人膳食的成本外，也希望提高生產效率，但這同時面臨潛在風險，即可能會重蹈覆轍人民公社制度所帶來的問題，即便短期內或許有所成效，但長期仍存有不確定性。

根據數據顯示，1958年至1962年間，由於人民公社制度的實施，中國的糧食產量從3750億斤下降到3000億斤，導致嚴重的糧食短缺，魯云湘表示，若不想重蹈覆轍，在實施《農村集體經濟組織法》政府適當的政策指導與資金投入，不僅可作為農民的保障依靠，也可避免重蹈舊制度的覆轍，同時也將是成功的關鍵因素。

《農村集體經濟組織法》於6月28日通過，將於2025年5月1日實行。（歐新社）

中國隨時可能「一夜回到解放前」

《農村集體經濟組織法》發佈後隨即引來外界關注及批評，許多網友認為，自從中國國家主席習近平開始執政後，中國隨時都有可能「一夜回到解放前」，對此，經營YouTube頻道的資深媒體人王劍指出，「集體經濟就是公有制，接下來就是人民公社」，公民記者張展也在Ｘ平台批評，「這是要開倒車嗎？還是叫民間互害再來一波？人大常委會和人民代表大會形同虛設」。

海外時事評論人式士蔡慎坤也表示，「很多人認為不可能再搞集體經濟。沒有想到習近平穩紮穩打一步步把中國強拉回到毛澤東時代」，對於中國近期「加速開倒車」的情況越來越明顯，「德潤傳媒」也在X平台上發布推文指出，過去奴役人民的「農奴制」隱隱有復闢的跡象，部分地方政府甚至已經做出了「『小田併大田』改革意向承諾書」，準備往「人民公社」邁進。

另外，中國近期也重新推動「集體食堂」，雖然號稱每餐只要1到2元人民幣（約台幣約5到10元）就能吃飽，人民再也不用在家做飯，但「德潤傳媒」認為，這與50年代的「人民公社」並無顯著的差別，稱這只會在剛開始運作時有糧食可以吃，等到數年過後就會出現餓殍遍地、人吃人的景象。

外界擔憂這項新制會重蹈覆轍過去的悲慘歷史。（美聯社）

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