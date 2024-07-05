AI大爆發！三星Q2獲利爆增約15倍，股價創3年來新高（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕三星電子週五（5日）公佈初步財報指出，由於人工智慧（AI）爆炸性成長，估計第2季獲利年增約15倍，受此激勵，三星今股價開高走高，盤中觸及87000韓元，創3年多來新高。

三星今股價開盤1000韓元，以85600韓元開盤，受亮麗財報數據激勵，股價一度觸及87000韓元，漲2.83%，截至台北時間13點39分，報86900韓元，漲2.72%。

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外媒報導，三星表示，第2季度的營業利潤預計約為10.4兆韓元（約新台幣2496億元），較去年同期 6700億韓元（約新台幣160.8億元）成長約1452%，預計營業利潤超過LSEG預測的8.51兆韓元（約新台幣2042億元）。

三星指出，預計第2季營收將從1年前的60.01兆韓元（約新台幣1.44兆元）增至73兆韓元至75兆韓元（約新台幣1.75兆至1.8兆元），這與LSEG分析師估計的73.7兆韓元（約新台幣1.76兆元）相符。

分析師表示，市場對高階DRAM晶片的爆炸性需求，幫助推升晶片價格。這些高階晶片包括用於人工智慧晶片組的高頻寬記憶體（HBM）晶片，以及用於資料中心伺服器和運算人工智慧服務裝置的晶片等。

三星電子將於7月31日發佈第2季財報詳細內容。

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