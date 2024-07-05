拍賣不免稅！房屋土地查封後欠稅繼續算

許多人誤以為房屋土地被查封拍賣後，欠稅就可以免繳，這其實是錯誤的，不動產被拍賣後，欠稅人仍需繳納房屋稅、地價稅等。 （記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕雖然不動產市場看好，但仍有不少人因財務問題導致房屋或土地被銀行或債權人聲請法院拍賣。許多人誤以為房屋土地被查封拍賣後，欠稅就可以免繳，這其實是錯誤的，不動產被拍賣後，欠稅人仍需繳納房屋稅、地價稅等。

彰化縣地方稅務局表示，稅捐的徵收優先於普通債權，包括土地增值稅、地價稅、房屋稅以及法院或行政執行機關拍賣或變賣貨物所應徵的營業稅，這些稅款的徵收優先於其他債權和抵押權。

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稅務局進一步說明，當納稅人的房屋或土地被債權人聲請法院拍賣時，如果查有欠繳稅款，稅捐稽徵機關會向法院聲明參與分配。即使拍賣後的拍定價額不足以清償所欠稅款，欠稅人仍需繼續繳納剩餘的稅款，房屋或土地被拍賣不會免除這些繳納義務。

稅務局提醒納稅人，在收到稅單並核對內容無誤後，應儘速在限繳期限內繳納，以避免欠繳稅款而被移送強制執行的風險。

依據《稅捐稽徵法》的規定，稅捐徵收優先於普通債權。拍定人在取得不動產權利移轉證書時，才開始負擔房屋稅及地價稅，而原屋主在房屋土地被法院查封至拍定前，仍需負擔該期間的房屋稅及地價稅。

總之，不動產被拍賣後，欠稅人仍有繳納房屋稅、地價稅的義務，應儘早繳清稅款，不會因為被查封了而免除應繳納義務。

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