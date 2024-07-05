歐盟史上最重！爆課近40％中國電動車臨時關稅 中企恐凍未條要漲了

歐盟將從5日起對中國製造的電動車進口徵收最高達37.6%的臨時關稅。（法新資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕歐盟將從5日起對中國製造的電動車進口徵收最高達37.6%的臨時關稅，為期4個月，這是歐盟有史以來規模最大的貿易案件之一。外媒報導，目前有中國汽車品牌表示，可能會在今年稍晚提高在歐洲的汽車價格。

《路透》報導，歐盟將在10月底完成調查，提交成員國決定是否長期加徵此懲罰性關稅。而北京表示，將採取「一切必要措施」，維護中國利益。

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歐盟執委會負責貿易政策的副主席東布羅夫斯基（Valdis Dombrovskis）表示：「我們的目標是，確保公平競爭和環境。」

他指出：「我們目前正在與各成員國進行磋商，特別是在徵收這些臨時關稅之前，很明顯，成員國也希望保護他們的汽車產業免受不公平競爭的影響。 」

東布羅夫斯基補充：「與中國的談判仍在進行中，如果能達成互利互惠的解決方案，我們可以找到方法最終不徵收關稅。但很明顯，這種解決方案需要解決目前的市場扭曲問題，並且需要符合市場規範。」

在歐盟確認對中國進口的電動車加徵關稅後，中國汽車品牌MG、蔚來（Nio）表示，可能會在今年稍晚提高在歐洲的汽車價格。

蔚來在1份聲明中表示，該公司可能會調整旗下汽車在歐洲的價格，以回應歐盟加徵關稅的決定。

名爵汽車在法國的發言人則指出，公司的庫存充足，「可以在不漲價的情況下維持到11月」。他還特別點名MG4車款。

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